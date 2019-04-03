Українці витратили мільярд гривень на ліки для серця: Супрун пояснила, як не треба лікуватись

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Як вберегти серце
Як вберегти серце / pixabay.com

В Україні кардіопротектори за популярністю поступаються лише нейро- та гепатопротекторним препаратам. Згідно з результатами аналізу продажів ліків, метаболічні кардіопротектори за об'ємами продажів у 2017 році входять в трійку лідерів (920 мільйонів гривень).

На жаль, під приставкою "протектор", зокрема "кардіопротектор" часто продають препарати з недоведеною ефективністю. Або ще одна проблема – препарати, які є ефективними лише при певних станах, купують пацієнти, яким вони насправді непотрібні, написала в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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Міф 1: Профілактичний курс крапельниць та уколів підтримує серце і допомагає запобігти ускладненням

Реальність: Передусім, внутрішньовенні та внутрішньом’язеві ін’єкції – це спосіб швидкої "доставки" ліків до організму, який має використовуватись при важких та невідкладних станах. Тому абсолютно неприпустимо без нагальної потреби застосовувати внутрішньом’язеві, а тим більше, внутрішньовенні ін’єкції та крапельниці.

По-друге, найбільш поширені в нашій країні, так звані кардіопротектори (морфолінієва сіль тіазотної кислоти, солі аргініну, мельдоній та інші) відносять до лікарських засобів без доведеної ефективності. Це означає, що в теперішній час відсутні або вкрай обмежені докази їх клінічної та прогностичної ефективності у хворих на серцево-судинні захворювання і саме тому, ці ліки не внесені до сучасних міжнародних та національних рекомендацій і протоколів лікування серцево-судинних захворювань.

Міф 2: Якщо ліки визнали допінгом, значить вони діють

Реальність: Лікарські засоби, які оптимізують обмін речовин в міокарді, безпосередньо в період їх застосування призводять до більш раціонального енергоутворення в клітинах різних органів, що сприяє більш ефективній роботі серця в тому числі.

Ліки
Аспірин може зашкодити шлунку, тому його варто приймати лише за призначенням лікаря 

Саме ці властивості деяких кардіопротекторів, зокрема мельдонію, всупереч правил іноді використовують спортсмени, щоб досягти кращих результатів.

Проте варто пам’ятати, що кардіпротекторні ефекти цих препаратів проявляються безпосередньо під час їхнього застосування. Даних на користь тривалого захисту від розвитку інфаркту міокарду або інших серцево-судинних ускладнень не існує.

Міф 3: Для захисту серця я постійно приймаю аспірин

Реальність: Ацетилсаліцилова кислота (аспірин — це торгова назва оригінального препарату) є дієвим захистом від серцево-судинних захворювань у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, з перенесеним інфарктом міокарда або ішемічним мозковим інсультом або з атеросклеротичним захворюванням периферичних артерій.

Водночас за відсутності зазначеної патології, з метою первинної профілактики, аспірин не рекомендований до застосування. Результати останніх досліджень показали, що у пацієнтів без анамнезу ІХС та атеросклеротичних захворювань периферичних артерій ризик розвитку шлунково-кишкових кровотеч суттєво перевищує потенційну користь щодо запобігання серцево-судинних катастроф.

 
Уляна Супрун
“Тому, не довіряйте рекламі, яка закликає захистити серце препаратами ацетилсаліцилової кислоти, тільки лікар може вирішити доцільність її тривалого застосування у кожного конкретного пацієнта. Найкращий метод захистити своє серце – це здоровий спосіб життя”.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Здорове життя Медицина
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