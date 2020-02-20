Українці, які заразилися коронавірусом на лайнері Diamond Princess, одужали

Двоє українців, які заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess біля берегів Японії, одужали.

Про це повідомив депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

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"Яка ситуація з нашими членами екіпажу на Diamond Princess біля берегів Японії, яких забрали до лікарні? До речі, ні одне массмедіа не поаплодувало, що вони одужали. Це ота статистика – 15% людей, які одужали, серед них є два українці", – заявив Радуцький в кулуарах парламенту.

Додамо, що на території України немає жодного випадку зараження коронавірусом.

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess було 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Кількість хворих коронавірусом на судні становить 621 особи. Це найвище число хворих за межами Китаю.

19 лютого пасажири круїзного лайнера Diamond Princess почали полишати його борт після двотижневого карантину через спалах коронавірусу Covid-19.

17 січня США евакуювали 300 своїх громадян, й у 14 з них виявили коронавірус Covid-19.

Влада Японії зазначила, що якщо інші країни також захочуть забрати своїх громадян – вони готові до співпраці.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні, згодом повідомили ще про шістьох осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема українця.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу