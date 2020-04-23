Українці з грецького лайнера, де виявили коронавірус, повертаються додому
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69 українців-членів екіпажу грецького судна Eleftherios Venizelos, на якому виявили коронавірус, пройшли обовʼязкову обсервацію. Вони повертаються в Україну.
Тести не виявили в українців коронавірус, тому 69 членів екіпажу вже виїхали з Греції та невдовзі повернуться в Україну. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
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На борту залишаються ще 12 українців. Посольство перебуває з ними на зв'язку.
Що відомо про долю українців із грецького лайнера
- Лайнер Eleftherios Venizelos з командою вирушив з Туреччини 8 березня. Корабель мусив піти до іспанського порту Кадіс, де на борт зайшли б пасажири, але через карантин корабель повернувся до Греції, оскільки судно – грецьке.
- Судно прибуло до грецького порту Пірей ще 22 березня. У членів екіпажу, серед яких були й українці, виявили коронавірус.
- Вони перебували на карантині з 3 квітня. Термін обсервації завершився 21 квітня.
Зверніть увагу! Загалом Україна за час карантину евакуювала з різних країн світу майже 145 тисяч своїх громадян. Спецрейси здійснювали українські авіакомпанії МАУ та SkyUP.
Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу
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