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Українці з грецького лайнера, де виявили коронавірус, повертаються додому

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Українці з грецького лайнера Eleftherios Venizelos / МЗС України

69 українців-членів екіпажу грецького судна Eleftherios Venizelos, на якому виявили коронавірус, пройшли обовʼязкову обсервацію. Вони повертаються в Україну.

Тести не виявили в українців коронавірус, тому 69 членів екіпажу вже виїхали з Греції та невдовзі повернуться в Україну. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

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На борту залишаються ще 12 українців. Посольство перебуває з ними на зв'язку.

Що відомо про долю українців із грецького лайнера 

  • Лайнер Eleftherios Venizelos з командою вирушив з Туреччини 8 березня. Корабель мусив піти до іспанського порту Кадіс, де на борт зайшли б пасажири, але через карантин корабель повернувся до Греції, оскільки судно – грецьке.
  • Судно прибуло до грецького порту Пірей ще 22 березня. У членів екіпажу, серед яких були й українці, виявили коронавірус.
  • Вони перебували на карантині з 3 квітня. Термін обсервації завершився 21 квітня.

Зверніть увагу! Загалом Україна за час карантину евакуювала з різних країн світу майже 145 тисяч своїх громадян. Спецрейси здійснювали українські авіакомпанії МАУ та SkyUP.


Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Греція Евакуація українців Здоров'я Лікування
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