Українців посилено тестуватимуть на коронавірус: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає обов'язкове тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях усіх людей з симптомами коронавірусу нового типу, а також тих, хто контактував з хворими на COVID-19. Закон також стосується медиків, правоохоронців та інших працівників, що залучені в протиепідемічних заходах.

Закон дозволяє залучити до протидії коронавірусу лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів, які ще не мають кваліфікаційної категорії — їх залучатимуть на волонтерських засадах. Про це йдеться на сайті глави держави.

Читайте також: Масове тестування українців на антитіла до COVID-19 можуть почати вже наступного тижня, – ОП

Міністерство охорони здоров'я України повинно регулярно оновлювати алгоритм тестування з узгодженням з рекомендаціями ВООЗ та Центру з контролю та профілактики захворювань США,

– йдеться в тексті закону.

Закон також передбачає виплату у розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати людям, які лікуються у медзакладах або перебувають на самоізоляції.

Але у випадку, лікування чи самоізоляції медичних працівників, їх виплата через тимчасову непрацездатність становитиме в розмірі 100 відсотків середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Крім того, раніше у МОЗ повідомили, що проводять підготовку до затвердження алгоритму масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19.



Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.