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Українців евакуюють з Італії та Словенії 15 березня

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Криклій розповів про евакуацію українців / 24 канал

Україна планує евакуюювати своїх громадян з італійського міста Тревізо у регіоні Венето 15 березня. Ще один спеціальний рейс відправлять до Словенії.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу заявив, що подібні заходи будуть здійснювати регулярно.

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Зауважимо, що раніше уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ, МЗС та МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України з Італії.

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Словенія Здоров'я Лікування
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