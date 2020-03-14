Українців евакуюють з Італії та Словенії 15 березня

Україна планує евакуюювати своїх громадян з італійського міста Тревізо у регіоні Венето 15 березня. Ще один спеціальний рейс відправлять до Словенії.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу заявив, що подібні заходи будуть здійснювати регулярно. Зверніть увагу МАУ запускає додаткові рейси, аби повернути українців додому Зауважимо, що раніше уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ, МЗС та МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України з Італії. Новина доповнюється...