Українців евакуюють з китайського Уханю, де спалахнув коронавірус, 19 лютого, – Скалецька

Евакуація громадян України мала відбутися у вівторок, 11 лютого. Однак за декілька годин до вильоту українцям повідомили про перенесення дати без чітких подробиць. Сьогодні стало відомо нову дату повернення людей додому – 19 лютого.

Про це сказала міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька в в ефірі програми "Право на владу".

Читайте також: У Китаї понад 1700 лікарів заразилися коронавірусом: 6 померли

За словами голови МОЗ, літак вилетить за українцями у вівторок, 18 лютого, і повернеться назад наступного дня, 19 лютого. Китайські медики оглянуть усіх громадян України, а на борт пустять лише здорових українців.

Згодом на борту людей оглянуть українські лікарі. Після прильоту до України всіх пасажирів відразу посадять в автобус і відвезуть у місце, де вони перебуватимуть щонайменше 14 днів на карантині.

В Україну приїдуть лише ті громадяни, в котрих немає симптомів, котрі є здоровими, котрих перевірить китайська влада. Спочатку перевірить китайська влада і лише дозволить їх випустити. Потім так само українська бригада лікарів, котра буде на борту, також їх перевірить. Вона буде супроводжувати їх, як на борту перебуватимуть, так і потім залишаться з ними в ізоляції. Ізоляція – це як мінімум 14 днів,

– сказала Скалецька.

У випадку виявлення в когось з українців вже в літаку симптомів хвороби, його відразу повезуть до лікарні. Наразі невідомо, де будуть місця для карантину українців з Китаю.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 14 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1383 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 64 тисячі осіб по всьому світу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.