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Українців можуть зобов'язати носити маски та обмежити кількість людей на вулиці

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"Масковий режим" можуть запровадити в Україні / УНІАН

На час карантину в Україні можуть ввести обов'язковий "масковий режим". Українців можуть зобов'язати носити маски з 6 до 24 квітня, а також обмежити кількість людей на вулиці.

"Масковий режим" обговорили на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, йдеться в повідомленні на сайті президента.

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Зокрема, під час наради розглянули потребу впровадження більш жорстких карантинних заходів.

Мова йшла про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці. Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус,
– йдеться в повідомленні.

Для запобігання цього влада обговорила з усіма телевізійними групами питання трансляції пасхальних богослужінь. Поки тільки три телеканали не дали відповіді щодо таких показів, але переговори з ними тривають.

Раніше уряд посилив карантинні заходи:

  • Люди, які мали контакт з хворим на COVID-19 або хворіють на коронавірус та не потребують госпіталізації, зобов'язані дотримуватись режиму самоізоляції.
  • Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

Важливо! Станом на 1 квітня в Україні у МОЗ офіційно підтвердили 669 позитивних результатів на коронавірус COVID-19. Найбільше хворих у Києві. Також значно зросла кількість нових випадків на Черкащині. Наразі усі області, окрім Миколаївської, мають випадки зараження COVID-19.

Як  не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Паска Новини Здоров'я Володимир Зеленський Здоров'я Лікування
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