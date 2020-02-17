Українців після евакуації з Уханю, де зародився коронавірус, охоронятиме поліція і Нацгвардія

Обсерватори, куди завезуть українців та іноземних громадян після евакуації з китайського міста-осередка коронавірусу Уханю, будуть під цілодобовою охороною Національної гвардії та Національної поліції.

Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, зазначивши, що до карантинної зони доставлять близько 100 осіб, включно з членами екіпажу літака, медиками, рятувальниками, митниками та прикордонниками, які супроводжуватимуть та обслуговуватимуть евакуйованих українців.

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"Місце також буде під цілодобовим захистом працівників Національної гвардії та Нацполіції", – повідомила Скалецька..

Літак та наземний транспорт, яким будуть перевозити евакуйованих та членів команди, пройдуть дезінфекційну обробку.

Також заступник Скалецької Віктор Ляшко додав, що МОЗ не поширює інформацію про місцезнаходження обсерваторів, щоб уникнути паніки серед місцевого населення. В Україні є два обсерватори, в один з яких заселять евакуйованих, а інший буде резервним.

Що відомо про евакуацію українців з Уханю? Евакуація громадян України мала відбутися у вівторок, 11 лютого. Однак за декілька годин до вильоту українцям повідомили про перенесення дати без чітких подробиць. Згодом стало відомо, що її проведуть 19 лютого.



Перед евакуацією китайські медики оглянуть усіх бажаючи повернутися до України, а на борт впустять лише здорових громадян. Українців, а тепер і аргентинців, супроводжуватиме бригада лікарів, які потім залишаться з евакуйованими в ізоляції.

Останні новини про коронавірус covid–2019:

Станом на 17 лютого, від китайського коронавірусу померли 1 775 людини. Загальна кількість інфікованих – 71 350 осіб по всьому світу.

Загальна кількість по всьому світу. За межами материкового Китаю зафіксували 5 смертей від коронавірусу – у Гонконзі, на Філіппінах, у Японії та у Франції та на Тайвані.

Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.

Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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