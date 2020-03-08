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Українців помістили на карантин у Молдові: вони були у літаку із жінкою, хворою на коронавірус

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Українці відбуватимуть карантин у Молдові через хвору на коронавірус пасажирку літака / Ілюстративне фото/ Getty images

Влада Молдови відправила на карантин 45 пасажирів рейсу Мілан – Кишинів. Річ у тім, що ці люди перебували неподалік із інфікованою коронавірусом жінкою. Серед них є українці.

Так, ця жінка самовільно покинула лікарню в Італії, не повідомила нікому про свій стан та помандрувала у Молдову. Після цього владі довелося шукати контакти пасажирів, що перебували у безпосередній близькості до місця, де сиділа жінка. Про це інформує Newsmaker.

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Усіх їх попросили упродовж 14 днів не покидати домівки. Окрім того, цим людям обмежили виїзд за межі Молдови. Скільки українців серед них – поки невідомо.

Водночас у МОЗ Молдови відзначили, що стан жінки, у якої був виявлений коронавірус, стабільно важкий. Вона звернулася до італійської лікарні 29 лютого з високою температурою, а 4 березня її стан погіршився.

Через кілька днів вона, не зважаючи на поганий стан здоров'я, покинула лікарню і взяла квиток на літак в Молдову. При цьому жінка не повідомила про свій стан ні прикордонникам, ні бортпровідникам,
– розповіла глава МОЗ Молдови Віоріка Думбревяну.

Тим часом прем’єр-міністр країни назвав поведінку інфікованої жінки безвідповідальною.

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Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Інфекція у Європі Новини України Молдова Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Новини політики
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