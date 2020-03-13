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Українців у Польщі будуть безкоштовно лікувати від коронавірусу

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Українці в Польщі матимуть безкоштовне лікування від коронавірусу / censor.net.ua

Усім українцям, які перебувають у Польщі, нададуть безкоштовні тести на виявлення коронавірусу і його безкоштовне лікування.

Про це повідомив речник міністерства охорони здоров’я Польщі Войцєх Андрусєвич, відповідаючи на питання, чи отримають лікування ті українці у Польщі, які не мають медичного страхування, передає Укрінформ.

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"Кожному, хто потрапляє до лікарні з підозрою на зараження коронавірусом, гарантовано безплатне проведення тестів і лікування, яке покривається з бюджету польської держави”, – сказав речник міністра.

Станом на 13 березня в Польщі зафіксовано 51 випадок коронавірусу. Нині там перебувають понад 1 мільйон українських трудових мігрантів. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Польщі Лікування
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