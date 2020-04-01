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Українці, які відмовляться від обсервації, не зможуть повернутися, – Зеленський

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Зеленський наголосив, що обсервація обов'язкова / president.gov.ua

Володимир Зеленський повідомив, що уряд працює над тим, аби в державі було достатньо місць для обсервації українців, що повернулися з-за кордону. А ті, хто відмовиться від обов'язкової обсервації, не зможуть повернутися в Україну.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час звернення до українців.

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Без обсервації повернення додому буде неможливим. А тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати лише одне: держава не дозволить вам бути егоїстами, якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для здоров'я мільйонів інших громадян,
– заявив Володимир Зеленський. 

Не вмовляннями і рекомендаціями, а жорсткими діями, наголосив Зеленський. 

Звернення Володимира Зеленського: дивіть відео

Важливо! Уряд зобов'язав усіх українців, які повернулися з-за кордону, перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

Що відомо про скандал із туристами, які повернулись з-за кордону

  • 30 березня, в Україну прибули два рейси з Катару. На рейсах перебували близько 350 людей. Частина з них відправились у місця обсервації. Але близько 50 осіб вирішили залишитись в літаках і категорично відмовлялися від обсервації.
  • Пасажири заявляли, що рішення уряду про обсервацію ухвалили, коли їхній літак вже був у небі. В обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи в аеропорту. Однак проти обсервації в готелях за власний кошт.
  • Один з евакуйованих перебуває у лікарні через високу температуру і погіршення стану. Експрес-тест на коронавірус показав негативний результат, очікують на аналіз ПЛР.
  • Сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що з обсервації у готелі "Козацький" в Києві втекли понад 60 людей.
  • Водночас, за даними глави МВС Арсена Авакова, кожен третій турист вирушив відпочивати вже після постанови Кабміну про карантин. Мовиться про скандальні спецрейси, які евакуйовували українців з Балі та Катару.

​Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Евакуація українців
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