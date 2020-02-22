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Українців з потягу "Київ-Москва" будуть додатково перевіряти на коронавірус на кордоні

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Ілюстративне фото / Getty Images

Українців, які були у спільному вагоні у потязі "Київ-Москва" з китаянкою, яку запідозрили у наявності коронавірусу, на кордоні з Україною будуть додатково обстежувати.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Українська влада зафіксувала прізвища громадян, які виїжджали у вагоні з китаянкою з симптомами респіраторного захворювання.

За словами Геращенка, якщо ці люди будуть повертатися в Україну, то їм треба попередити на кордоні, що вони були саме у тому вагоні, щоб їх додатково обстежили.

"Крім того, прикордонники будуть фіксувати факт повернення тих громадян, які контактували з цієї громадянкою Китаю", – наголосив заступник міністра внутрішніх справ України.

Що відомо про скандал, пов'язаний із вагоном в потязі  "Київ-Москва"?

Громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді "Київ - Москва", зняли з маршруту під Брянськом і направили в інфекційну лікарню. Всього у вагоні було 24 людини – 22 пасажири й два провідники.

Серед людей було 11 українців: п'ятеро з яких також були госпіталізовані, а інші шестеро наразі вони перебувають у відчепленому вагоні, де забезпечено харчування, опалення і санітарні умови.

Згодом російська сторона повідомила, що китаянка не є хворою коронавірусом. Згодом директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, пише видання УНН, заявив, що всі, хто перебував в закритому на карантин вагоні поїзда "Москва-Київ", здорові.


Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Новини України Здоров'я Здорове життя
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