Українцям у Франції радять не відвідувати деякі регіони
Через те, що у Франції зросла кількість випадків зараження коронавірусом, Посольство України у Франції застерегло українців від пересування по кількох регіонах країни та порадило дотримуватися рекомендацій.
Українцям, які вже перебувають на території Франції слід дотримуватися заходів захисту від коронавірусу, повідомила прес-служба МЗС України.
Читайте також: У Франції двоє людей померли від коронавірусу
Так, українцям, особливо людям, які є в групі ризику, тобто людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання, радять уникати регіонів Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes, уникати контактів з хворими, не відвідувати масові заходи, користуватися захисними масками в місцях скупчення людей і дотримуватися особистої гігієни.
У разі підвищеної температури або симптомів застуди слід обмежити пересування та звертатися до медустанов.
"У разі виявлення підвищеної температури і симптомів застуди під час перебування у Франції рекомендуємо громадянам України обмежити пересування і невідкладно звернутися в медичний заклад або зателефонувати 15. Інформаційна допомога щодо коронавірусу надається за телефоном “гарячої лінії” 0800 130 000 (дзвінок безкоштовний)", – йдеться в повідомленні.
Також українцям рекомендували зареєструватися в системі Друг на сайті МЗС України.
Що відомо про інших заражених на коронавірус у Франції:
- У Франції зафіксували другу смерть від коронавірусу, а також три нові випадки захворювання.
- Другий інфікований пацієнт – 55-річний француз перебуває у важкому стані в реанімації міста Ам'єн.
- Третій – 36-річний чоловік, госпіталізований у Страсбурзі. Він повернувся з Італії й не має серйозних симптомів.
- Коронавірус також виявили в жінки, яка повернулася до Парижа з Китаю.
Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.