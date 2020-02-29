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Українцям у Франції радять не відвідувати деякі регіони

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Коронавірус у Франції / hk01.com

Через те, що у Франції зросла кількість випадків зараження коронавірусом, Посольство України у Франції застерегло українців від пересування по кількох регіонах країни та порадило дотримуватися рекомендацій.

Українцям, які вже перебувають на території Франції слід дотримуватися заходів захисту від коронавірусу, повідомила прес-служба МЗС України. 

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Так, українцям, особливо людям, які є в групі ризику, тобто людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання, радять уникати регіонів Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes, уникати контактів з хворими, не відвідувати масові заходи, користуватися захисними масками в місцях скупчення людей і дотримуватися особистої гігієни.

У разі підвищеної температури або симптомів застуди слід обмежити пересування та звертатися до медустанов.

"У разі виявлення підвищеної температури і симптомів застуди під час перебування у Франції рекомендуємо громадянам України обмежити пересування і невідкладно звернутися в медичний заклад або зателефонувати 15. Інформаційна допомога щодо коронавірусу надається за телефоном “гарячої лінії” 0800 130 000 (дзвінок безкоштовний)", – йдеться в повідомленні.

Також українцям рекомендували зареєструватися в системі Друг на сайті МЗС України.

Що відомо про інших заражених на коронавірус у Франції:

  • У Франції зафіксували другу смерть від коронавірусу, а також три нові випадки захворювання.
  • Другий інфікований пацієнт – 55-річний француз перебуває у важкому стані в реанімації міста Ам'єн.
  • Третій – 36-річний чоловік, госпіталізований у Страсбурзі. Він повернувся з Італії й не має серйозних симптомів.
  • Коронавірус також виявили в жінки, яка повернулася до Парижа з Китаю.

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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Теги: Коронавірус Covid-19 Лікування Здоров'я Медицина МЗС України Новини Франції Новини Здоров'я Здорове життя
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