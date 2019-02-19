Україну накриють потужні магнітні бурі

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Сонячна активність
Сонячна активність / pixabay.com

Наступного тижня 27 лютого та 2 березня прогнозують магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1, а 28 лютого та 1 березня астрономи очікують магнітну бурю першого рівня G1.

Ця активність сонця може негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Також бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи, на космічні апарати та північне сяйво. 

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Медики пояснили, що магнітні бурі в Україні є слабшими, ніж в приполярних країнах (Росія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Канада), однак людям з хворобами серця та судин, слід остерігатися.

 
Метеозалежність – що це?
Це хвороблива реакція організму на зміну погоди, наприклад, перепади атмосферного тиску або температури повітря.

Однак, магнітні бурі насамперед впливають на стан нервової системи, зумовлюючи розвиток тривожних станів.

Сонце
Магнітні бурі 27 лютого по 2 березня

Позбутися метеочутливості допоможуть фізичні навнтаження. Також медики наголошують, що обов'язково потрібно стежити за харчуванням та приймати контрастний душ.

В останніх дослідженнях науковці не побачили взаємозв'язок між поганим самопочуттям людей та активністю сонця. Щодо ризику інсультів у цей період, то є зв'язок між ними та геомагнітними бурями, проте його потрібно вивчати детальніше.

Тому рекомендуємо прослідкувати чи справді на вас впливає сонячна актичність, чи це симптоми інших захворювань, які можливо діагностувати та вилікувати

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Теги: Здоров'я Здорове життя Магнітні бурі Поради
Джерело: Здоров'я 24
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