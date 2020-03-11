Україну не омине коронавірус: коли очікують спад захворювання

В уряді заявляють, що Україну не омине коронавірус, отже ймовірність епідемії таки висока. Разом з тим, у Кабміні поділилися очікуваннями, коли вона піде на спад.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

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Шмигаль очікує, що якщо в Україні й буде спалах коронавірусу, то влітку епідемія повинна піти на спад.

Денис Шмигаль “Ми бачимо і сподіваємося, що до літа епідемія піде на спад. Звичайно, у майбутньому ми очікуємо винаходження ліків проти цієї хвороби. Сьогодні не йде мова про те, що нас омине ця епідемія. Ми розуміємо, що у світі ця хвороба розвивається і в Україні є перший випадок”.



Уряд очікує на епідемію коронавірусу в Країні / Фото: Урядовий портал

Нагадаємо, що з 12 березня по 3 квітня в Україні діятимуть карантинні обмеження. Зокрема, закриють усі садочки, школи та вищі навчальні заклади. Такі дії в уряді пояснюють тим, що епідемія повинна пройти не так масово, якщо знизити усі ризики на самому початку.

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