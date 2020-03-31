Укрзалізниця безкоштовно возитиме лікарів

Укрзалізниця запускає соціальну програму для безкоштовного пересування медиків службовими поїздами з 31 березня.

Про це повідомляє прес-служба компанії

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За його словами усі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для медиків буде абсолютно безкоштовним.

Перелік маршрутів та кількість медиків, які будуть цим користуватися погодили з органами місцевої влади. Для проїзду достатньо пред'явити службове посвідчення або інший документ, що підтверджує роботу у медичному закладі.

Також у потяги не будуть пускати медиків, які не мають засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.

Розклад руху службових поїздів Укрзалізниці надаватиметься органам місцевої влади. Для уточнення графіку руху поїздів можна також звертатися за номером гарячої лінії Укрзалізниці – 0800503111



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