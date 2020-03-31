24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Укрзалізниця безкоштовно возитиме лікарів

-
Безкоштовний проїзд для лікарів / kiev.informator.ua

Укрзалізниця запускає соціальну програму для безкоштовного пересування медиків службовими поїздами з 31 березня.

Про це повідомляє прес-служба компанії

Також на тему: Укрзалізниця задля підтримки бізнесу відтермінувала нові договори на вантажні перевезення

За його словами усі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для медиків буде абсолютно безкоштовним.

Перелік маршрутів та кількість медиків, які будуть цим користуватися погодили з органами місцевої влади. Для проїзду достатньо пред'явити службове посвідчення або інший документ, що підтверджує роботу у медичному закладі.

Також у потяги не будуть пускати медиків, які не мають засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.

Розклад руху службових поїздів Укрзалізниці надаватиметься органам місцевої влади. Для уточнення графіку руху поїздів можна також звертатися за номером гарячої лінії Укрзалізниці – 0800503111

коронавірсу як довго живе
За яких умов виживає коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Медицина Укрзалізниця Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 09:06 Люди мають заробляти гроші: Шмигаль прогнозує послаблення карантину
Новини України 11155
сьогодні , 13:43 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
Традиції 93412
сьогодні , 18:01 Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
Food and Drinks 107388
сьогодні , 08:56 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
Лікування 20714
сьогодні , 13:19 Ринок землі: у Раді заблокували підписання закону
Новини України 10949
сьогодні , 17:01 Коронавірус в Іспанії: за добу померла рекордна кількість людей
Здорове життя 50066
сьогодні , 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Здорове життя 43987
сьогодні , 06:40 Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкція
Лікування 33577
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
29 березня 21:30 Як витримати карантин на самоті: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
28 березня 07:30 До літа зараження COVID-19 спаде, але відновиться восени, – відверте інтерв'ю з вірусологинею
Альона Чернецька
27 березня 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин
Залиште відгук