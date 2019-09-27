Що робити, якщо вкусив павук: перша допомога

Укуси деяких отруйних видів павуків становлять надзвичайну небезпеку для людини. До найбільш отруйних відносять чорну вдову (каракут), тарантула або бурого павуку-відлюдника.

Зазвичай павуки не становлять небезпеку для людини через товсту шкіру, для дітей ці комахи є більш небезпечними.

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Симптоми укусу: м'язовий спазм, біль і печіння місця укусу, головний біль, нудота, блювота, підвищений тиск, підвищена слинотеча і потовиділення, утруднене дихання, неспокій, пухирці, опухлі лімфатичні вузли.

Що потрібно робити при укусі павука?

Якщо вас вкусив павук, то потрібно прикласти до ураженої ділянки холод та дати потерпілому парацетамол. Якщо він вкусив в руку або ногу, то, щоб запобігти розповсюдженню отрути, потрібно ногу або руку в положенні лежачи опустити вниз. Також варто зняти всі прикраси з рук.

Після чого потрібно забинтувати, починаючи зверху від ранки. Також потрібно забезпечити нерухомість кінцівки. При неможливості перев’язати ділянку – притисніть ділянку та їдьте до лікаря.

Після укусу дайте потерпілому випити багато води. Також можна випити протиалергічний засіб, оскільки від укусу може виникнути алергічна реакція. При відсутності можливості відвідати лікаря у найближчий час, то можна застосувати гормональний протиалергічний засіб в ін’єкціях.

При укусі каракута або чорної вдови біль виникає через годину-півтори. Можуть виникнути такі симптоми як запаморочення, тремор, порушується робота м'язів, зокрема, дихальних і серцевих, потерпілому важко дихати.

Що не можна робити при укусі павука?

– накладати джгут;

– розрізати рану;

– годувати потерпілого;

– випивати алкоголь.



Що не можна робити після укусу павука