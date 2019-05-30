8 видів укусів комах, які ви повинні знати: детальні фото

Через теплу погоду збільшується кількість комах, які можуть вкусити чи вжалити. Найчастіше люди не знають, що за комаха їх вкусила і наскільки вона небезпечна. Наслідки таких укусів можуть бути різними – від звичайного почервоніння до загрози життю.

Ми зібрали для вас добірку топ-8 найбільш поширених укусів комах, які ви можете відчути на собі, перебуваючи на прогулянці у місті або ж за кордоном під час екзотичної відпустки.

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Укус комара

Укус комара виглядає як почервонілий підшкірний міхур, який сильно свербить. Як правило, ніяких особливих заходів вживати не потрібно, хіба що намазати місце укусу заспокійливою маззю, аби не свербів.



Укуси комарів краще не роздирати

Але якщо після укусу ви раптом відчуваєте жар, болі у суглобах або набрякання лімфовузлів, слід звернутися до лікаря – можливо, в кров потрапила інфекція. Адже комарі визнані найнебезпечнішим сучасним транспортером вірусів у всьому світі.

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Укус блохи

Укуси блохи викликають сильне свербіння. Зазвичай, блошині укуси з'являються групками по 3-4 крапки і нагадують дрібні червоні пухирці.



Тримайтесь подалі від тварин, які можуть розносити бліх

Насамперед, ці укуси необхідно ретельно промити водою з милом. Потім їх потрібно змастити цинковим кремом або іншим засобом, що знімає свербіж. Головне не розчісувати укуси, щоб не занести інфекцію.

Укус клопа

Укуси клопів виглядають по-різному. Хтось може їх взагалі не помічати, а у когось виникає сильна алергічна реакція, що супроводжується свербінням і болючими відчуттями.



Клопи найчастіше живуть у сирих будівлях і в старих меблях

Крім шкірних ушкоджень, типові симптоми укусів клопів включають біль, свербіння, дерматит, а у алергіків – набрякання і навіть пухирі.

Головний ворог клопів – гігієна. Тому перш за все помийтеся з милом, приділяючи особливу увагу місцям укусів. У крайніх випадках вам може знадобитися протизапальний або антигістамінний засіб.

Укус павука

За винятком кількох видів (типу "чорної вдови" і каракурта) більшість укусів павуків нешкідливі та зовсім неотруйні. Характерна ознака такого укусу – дві крапки, обрамлені колом.



Головне на панікуйте, коли побачите на тілі павука. Майже всі з них – не отруйні

Промийте місце укусу водою з милом. Потім прикладіть лід і при необхідності прийміть знеболювальне. Якщо укус сильно напух – прийміть антигістамінний засіб.

Якщо у вас спостерігаються більш серйозні симптоми або є підстави підозрювати, що павук був отруйний, зверніться до лікаря якомога швидше.

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Укус кліща

Кліща принести додому можна після відпочинку на природі чи прогулянки парком. Також ці паразити часто живуть на тваринах (особливо, на собаках) і вони можуть бути дуже небезпечними для людини. Кліщі переносять чимало інфекцій, зокрема, можуть занести з людини до людини кримську геморагічну лихоманку і хворобу Лайма.



А от кліщі – це чи не найнебезпечніша комаха, і за слідом від укусу потрібно уважно стежити

Якщо у вас вчепився кліщ, необхідно видалити його якомога швидше, не вдаючись до народних засобів типу олії, бензину та припікання.

Використовуйте пінцет, підчепивши кліща якомога ближче до шкіри і плавно потягнувши вгору. Потім ретельно промийте укус водою з милом.

Кліщу-переноснику зазвичай потрібно до 48 годин, щоб заразити вас вірусом, тому треба завжди перевіряти наявність кліщів після повернення з лісу.

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Укус мурашки

Укуси деяких видів мурашок (наприклад, рудої лісової) містять отруту, що викликають у людини свербіж, запалення і подразнення шкіри. Якщо ваші симптоми не проходять, змастіть місце укусу маззю з кортизоном.



В житті укуси мурах не такі страшні як на фото, проте буває по-різному

У випадку появи пухирів після укусу мурахи, "не лопайте" їх, щоб не занести інфекцію. Якщо це станеться, негайно зверніться до лікаря.

Укус оси та бджоли

Отрута ос та бджіл не є небезпечною, хоча і може викликати хворобливий стан, що може проявлятись у вигляді алергії. В такому випадку необхідно відразу ж звернутися до лікаря, адже наслідки можуть бути дуже серйозними.



Головне – витягнути жало оси та бджоли, щоб уникнути зараження

Щоб зняти набряк, обробіть укус комахи оцтом або іншими підручними засобами. Бджоли часто залишають в шкірі жало, тому якщо воно є – видаліть його пінцетом.

Бережіть себе під час прогулянок на природі, не забувайте спреї проти комах та завжди оглядайте тіло на наявність укусів чи комах після повернення додому. Адже вчасно виявлена небезпека зменшить ризик імовірних негативних наслідків.

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