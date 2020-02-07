Ультразвук може знешкоджувати ракові клітини, не впливаючи на здорові

Ультразвук часто використовують у лікуванні раку, втім досі ультразвукові хвилі мали вплив як на хворі клітини, так і на здорові.

Дослідники з США розробили метод застосування низькоінтенсивних імпульсів звуку, які впливають лише на хворі клітини.

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Застосування ультразвуку в онкотерапії

Дослідження можливостей вибіркового впливу ультразвуку на ракові тканини почалося п'ять років тому. Тоді вчені з Каліфорнійського технологічного інституту зрозуміли, що фізичні відмінності між раковими й здоровими клітинами – розмір, товщина стінок, розмір органел.

На першому етапі дослідження вчені створили математичну модель, аби зрозуміти, як клітини реагують на різні частоти ультразвуку.



Застосування ультразвуку в онкотерапії досі недосконале/Фото: Unsplash

Суть дослідження

Ще у 2016 році дослідники виявили різницю в темпі росту резонансу ракових та здорових клітин. В теорії, це говорить про те, що відмінно та ретельно налаштований звук може змусити клітинну мембрану вібрувати настільки сильно, що це зруйнує її, а здорові клітини при цьому залишаться неушкодженими. Автори назвали цей процес "онкотріпсією".

Команда розробила прототип пристрою, який дозволяє вибірково впливати на клітини різних типів, зокрема ракових. Одночасно з прототипом знешкодити всі злоякісні клітини за допомогою ультразвуку неможливо, частина залишається, і пухлина з'являється знову.

Тепер вчені сподіваються, що їм вдасться знешкодити ракові клітини ультразвуком таким чином, щоб імунна система сприйняла б вплив звуку як поранення, а не аптоз, тобто природну загибель. В такому разі організм направить до пухлини лейкоцити, які нападуть на клітини раку, що залишилися.

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