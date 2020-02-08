Уляна Супрун розкритикувала нове керівництво МОЗ

Ексміністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун розкритикувала нову команду МОЗ під керівництвом Зоряни Скалецької.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню НВ. На думку Супрун, для нової голови МОЗ Зоряни Скалецької призначення її на посаду стало несподіванкою.

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"Вона не вибирала собі заступників, їй їх теж призначили, як і радників. Вона довгий час не підписувала документів, бо боялася, що її можуть підставити", – наголосила Уляна Супрун.

Ексміністерка зазначила, що перші місяці нове керівництво МОЗ лише втрачало час, не працювавши на реформу, не підписавши жодного документа в Кабміні тощо. За її словами, центр прийняття рішень не у міністерстві, а на Банковій "у руках однієї людини Михайла Радуцького" (голова парламентського комітету з питань здоров’я нації) .

Люди, які зараз прийшли в міністерство, не відкриті й не прозорі, вони закриваються в кабінетах і не спілкуються із працівниками. Усі переживають за рейтинги і бояться негативних рейтингів, бояться Офісу президента,

– заявила Супрун.

Крім того, ексголова МОЗ назвала небезпечним спосіб, яким нова команда планує проводити ліцензування лікарів.

"Ми розробили систему, де лікар заробляє залежно від його затребуваності та ефективності, зараз же знову повертаються до ідеї, що держава буде вирішувати, хто може працювати, а лікарі знов стануть залежними від головного лікаря", – сказала Уляна Супрун.

Що відомо про роботу Уляни Супрун у МОЗ?

Уляна Супрун почала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 1 серпня 2016 року. За цей час вона зробила чимало, зокрема, запустила реформування медичної системи, реформу фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.



Одні з головних досягнень:

– підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

– запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

– старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

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