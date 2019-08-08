Улянувміністри: прихильники Супрун запустили флешмоб на її підтримку

В соціальних мережах запустили флешмоб #Улянувміністри на підтримку очільниці МОЗ України Уляни Супрун.

Блогери, громадські діячі, лідери пацієнтських, організацій, благодійних фондів і прості українці закликають президента Володимира Зеленського призначити Супрун міністром охорони здоров’я в новому уряді.

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Користувачі соцмереж перераховують досягнення глави МОЗ і пояснюють, чому вона повинна залишитися в Кабміні. Іноді – в жартівливій формі.

Наприклад, блогер Антон Ходза навів низку простих запитань, котрі, здається, доволі прозоро пояснюють, чому нам не варто змінювати очільницю Міністерства охорони здоров’я.

Економічний експерт Сергій Фурса також виступив на захист очільниці МОЗ.

Ініціатором флешмобу став СЕО та засновник рекрутингової агенції Lobby X та куратор TEDxKyiv Владислав Грезєв.

Художник Андрій Єрмоленко намалював ілюстрацію на підтримку Уляни Супрун.

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