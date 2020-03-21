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"Уникайте контактів з тваринами": пояснення МОЗ щодо білбордів, які обурили соцмережу

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Білборд "Уникайте контактів з тваринами" / фото з фейсбуку

Упродовж декількох днів мережею шириться інформація зі звинуваченням Міністерства охорони здоров'я у неправдивому інформуванні людей. Ідеться про плакати і білборди з написом "Уникайте контактів з тваринами" як протидія коронавірусу.

Користувачів соцмереж, зокрема і зоозахисників такі інформаційні плакати обурили через нібито невідповідність дійсності: тварини не передають Covid-2019 людям. Однак, у МОЗ пояснили: розробляли їх ще у лютому, на основі даних того часу.

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У світі справді немає лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом від домашніх тварин. Інформаційні матеріали були погоджені попереднім складом МОЗ України та мали інформацію станом на кінець січня і лютого, 
– зазначають у МОЗ.


Подібні зображення поширювали у мережі / Фото з інстаграму

У повідомленні МОЗ йдеться, що офіційних даних щодо того, чи можуть тварини заразити людей Covid-2019 поки немає. Тому фахівці все ж радять триматися дистанції від диких тварин і старанно виконувати всі гігієнічні заходи після контакту з домашніми і свійськими.

Також власникам чотирилапих нагадали, що після прогулянки на вулиці і повернення додому, тваринам потрібно ретельно мити лапи. А під час самого вигулу уникати багатолюдних місць.

 
Випадки інфікування тварин
 

16 березня у Гонконзі помер померанський шпіц, у яуого діагностували Covid-2019. Загалом собаці за весь час було зроблено п'ять тестів на коронавірус, два з яких були негативними. 60-річна господиня не дозволила проводити розтин собаки, щоб дізнатися причину смерті. 

А 20 березня у тому ж місті на коронавірус захворів другий собака. Його господиння була інфікована на Covid-2019, т ому тварину також вирішили перевірити. Тест був позитивним.
 
Тим часом фахівці з Гонконзького відділу сільського господарства, рибальства та охорони природи заявили, що тварини можуть підхоплювати коронавірус у господарів, але не можуть його передавати людям.
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Автор: Вероніка Климська
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Лікування Карантин в Україні 2020 Новини України Міністерство охорони здоров’я Світ тварин
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