"Уникайте контактів з тваринами": пояснення МОЗ щодо білбордів, які обурили соцмережу
Упродовж декількох днів мережею шириться інформація зі звинуваченням Міністерства охорони здоров'я у неправдивому інформуванні людей. Ідеться про плакати і білборди з написом "Уникайте контактів з тваринами" як протидія коронавірусу.
Користувачів соцмереж, зокрема і зоозахисників такі інформаційні плакати обурили через нібито невідповідність дійсності: тварини не передають Covid-2019 людям. Однак, у МОЗ пояснили: розробляли їх ще у лютому, на основі даних того часу.
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У світі справді немає лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом від домашніх тварин. Інформаційні матеріали були погоджені попереднім складом МОЗ України та мали інформацію станом на кінець січня і лютого,
– зазначають у МОЗ.
Подібні зображення поширювали у мережі / Фото з інстаграму
У повідомленні МОЗ йдеться, що офіційних даних щодо того, чи можуть тварини заразити людей Covid-2019 поки немає. Тому фахівці все ж радять триматися дистанції від диких тварин і старанно виконувати всі гігієнічні заходи після контакту з домашніми і свійськими.
Також власникам чотирилапих нагадали, що після прогулянки на вулиці і повернення додому, тваринам потрібно ретельно мити лапи. А під час самого вигулу уникати багатолюдних місць.