Універсальна вакцина проти усіх вірусів реальна: знайшли новий білок

Ймовірно, вченим вдалося знайти "ахіллесову п'яту" всіх вірусів. Йдеться про новий виявлений білок, який може привести до створення універсального лікування замість постійної розробки нових вакцин і ліків.

Дослідники з Массачусетської лікарні (США) виявили нову потенційну мішень для захисту від багатьох вірусних інфекцій. Дослідження свідчать, що білок під назвою AGO4 може бути вразливим місцем для безлічі інфекційних захворювань.

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Виявилось, що білок AGO4 грає ключову роль в захисті клітин від вірусних інфекцій. В експериментах з імунними клітинами гризунів вчені вивчили противірусні ефекти кількох білків з сімейства Argonaute і зрозуміли, що лише клітини з дефіцитом AGO4 були особливо чутливі до вірусних інфекцій.

Низький рівень AGO4 підвищував ймовірність інфікування клітин мишей. Можна сказати, що ми наші ахіллесову п'яту вірусів,

– пояснили автори дослідження.



Вакцина може бути ефективною навіть проти маловивчених вірусів/Фото:Unsplash

Вчені переконані, що підвищення рівня AGO4 може зміцнити імунну систему для захисту від безлічі вірусів. Важливо зрозуміти механізми роботи імунної системи, це допоможе створити універсальний метод захисту.

Зокрема, відкриття допоможе зі створенням нових вакцин проти конкретного вірусу. Саме така проблема зараз гостро стоїть перед вченими всього світу для захисту від коронавірусу COVID-2019, проти якого поки не має лікування.

У наступних етапах досліджень вчені повинні підтвердити потенціал AGO4 для захисту від будь-якого типу вірусу, а також розробити методи для підвищення AGO4 з метою посилення захисту від вірусних інфекцій.

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