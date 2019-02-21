Урологічні порушення у хлопчиків: які симптоми мають насторожити батьків

Дитячий уролог Максим Пономаренко

“ Хотілося б нагадати батькам про необхідність регулярно здавати аналіз сечі дитини. Особливо напередодні важливих для нього подій. Зокрема, перед оформленням в садок, школу, перед поїздкою в табір і т.д. ”.