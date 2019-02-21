Урологічні порушення у хлопчиків: які симптоми мають насторожити батьків

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Урологічне проблеми у дітей
Урологічне проблеми у дітей / pixabay.com

Батьки приділяють мало уваги сечовидільній системі хлопчиків і це в майбутньому негативно позначається на їхньому здоров'ї.

Про це в ексклюзивному коментарі Здоров'ю 24 розповів дитячий уролог медичної мережі "Добробут" Максим Пономаренко.

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Хвороби сечовидільної системи супроводжуються такими симптомами:

  1. біль при сечовипусканні;
  2. раптове підвищення температури;
  3. турбують болі в попереку і животі;
  4. змінився колір сечі;
  5. помітна асиметрія мошонки;
  6. звуження крайньої плоті.
     
    Дитячий уролог Максим Пономаренко
    Хотілося б нагадати батькам про необхідність регулярно здавати аналіз сечі дитини. Особливо напередодні важливих для нього подій. Зокрема, перед оформленням в садок, школу, перед поїздкою в табір і т.д.”.

    Детальніше про дитячу урологію – читайте у матеріалі.  

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Теги: Здоров'я Здорове життя Діти Чоловіче здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
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