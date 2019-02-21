Урологічні порушення у хлопчиків: які симптоми мають насторожити батьків
Батьки приділяють мало уваги сечовидільній системі хлопчиків і це в майбутньому негативно позначається на їхньому здоров'ї.
Про це в ексклюзивному коментарі Здоров'ю 24 розповів дитячий уролог медичної мережі "Добробут" Максим Пономаренко.
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Хвороби сечовидільної системи супроводжуються такими симптомами:
- біль при сечовипусканні;
- раптове підвищення температури;
- турбують болі в попереку і животі;
- змінився колір сечі;
- помітна асиметрія мошонки;
- звуження крайньої плоті.
Дитячий уролог Максим Пономаренко“ Хотілося б нагадати батькам про необхідність регулярно здавати аналіз сечі дитини. Особливо напередодні важливих для нього подій. Зокрема, перед оформленням в садок, школу, перед поїздкою в табір і т.д.”.
Детальніше про дитячу урологію – читайте у матеріалі.
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Джерело: Здоров'я 24
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