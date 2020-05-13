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Уряд додав COVID-19 до переліку професійних захворювань: що це означає

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Уряд додав COVID-19 до переліку професійних захворювань: що це означає
/ Unsplash

Кабмін додав коронавірус до переліку професійних захворювань. Це означає, що люди, які заразилися коронавірусом під час виконання своїх професійних обов'язків (пов'язаних з COVID-19), матимуть право на компенсації та пільги.

13 травня під час засідання уряду Кабмін підтримав проєкт постанови про внесення COVID-19 до переліку професійних захворювань, повідомляє РБК-Україна. 

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Відтепер МОЗ має 2 тижні для того, аби визначити перелік посад медичних та інших працівників, які залучені до боротьби ліквідації спалахів COVID-19 та до боротьби з поширенням хвороби. 

Переліком професійних захворювань користуються при встановленні діагнозу, який виник у зв'язку з професією або робочим місцем. Також він важливий для розв'язання питань експертизи працездатності та медичної й трудової реабілітації.

Окрім того, це грає важливу роль у розгляді питань щодо відшкодування шкоди, яку отримав працівник під час виконання своїх робочих обов'язків.

 

 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Кабінет Міністрів України Лікарня Інфекція Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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