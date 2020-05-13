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Уряд дозволив експортувати спирт раніше, ніж планувалося: нова дата

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Уряд дозволив експортувати етиловий спирт з 15 травня 2020
Уряд дозволив експортувати спирт з 15 травня / propozitsiya.com

Кабмін зняв заборону на експорт етилового спирту з України з 15 травня 2020 року. Раніше це планували зробити з 1 червня.

Відповідні зміни до постанови прийняли 13 травня на засіданні Кабміну, пише 24 канал.

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Виробничі потужності українських спиртових заводів становлять приблизно 600 мільйонів літрів етилового спирту на рік, зокрема ДП "Укрспирт" – 300 мільйонів літрів щороку,
– йдеться у пояснювальній записці.

Водночас попит на спирт на внутрішньому ринку впродовж двох років не перевищує 70 – 80 мільйонів літрів на рік. А завантаженість державних спиртових заводів, які перебувають у підпорядкуванні Міністерства економіки, становлять 13%.

Яким був експорт етилового спирту

  • У 2018 – 2019 роках експорт становив 8,1 та 9,3 мільйона літрів відповідно. Зокрема, ДП "Укрспирт" (за даними підприємства) експортувало 4,9 і 5,9 мільйона літрів відповідно.
  • За даними Держстату, за два місяці 2020 року експорт етилового спирту буде 1,1 мільйона літрів. А це майже повністю є експортом ДП "Укрспирт".

Чому ввели заборону на експорт спирту

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини політики Новини України Новини Здоров'я Лікування Кабінет Міністрів України Експорт Медицина Коронавірус в Україні Укрспирт Здоров'я
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