Уряд дозволив експортувати спирт раніше, ніж планувалося: нова дата

Кабмін зняв заборону на експорт етилового спирту з України з 15 травня 2020 року. Раніше це планували зробити з 1 червня.

Відповідні зміни до постанови прийняли 13 травня на засіданні Кабміну, пише 24 канал.

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Виробничі потужності українських спиртових заводів становлять приблизно 600 мільйонів літрів етилового спирту на рік, зокрема ДП "Укрспирт" – 300 мільйонів літрів щороку,

– йдеться у пояснювальній записці.

Водночас попит на спирт на внутрішньому ринку впродовж двох років не перевищує 70 – 80 мільйонів літрів на рік. А завантаженість державних спиртових заводів, які перебувають у підпорядкуванні Міністерства економіки, становлять 13%.

Яким був експорт етилового спирту

У 2018 – 2019 роках експорт становив 8,1 та 9,3 мільйона літрів відповідно. Зокрема, ДП "Укрспирт" (за даними підприємства) експортувало 4,9 і 5,9 мільйона літрів відповідно.

За даними Держстату, за два місяці 2020 року експорт етилового спирту буде 1,1 мільйона літрів. А це майже повністю є експортом ДП "Укрспирт".

Чому ввели заборону на експорт спирту

Кабмін наприкінці березня 2020 року ввів заборону експорту етилового спирту з України на термін до 1 червня поточного року.

Напередодні підприємство "Укрспирт" призупинило відвантаження спирту на експорт. Таке рішення прийняли через підвищений попит на медичний спирт в Україні у зв’язку з поширенням COVID-19.

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