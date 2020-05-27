Уряд Франції заборонив лікарям призначати гідроксихлорохін пацієнтам з COVID-19

Французьке міністерство охорони здоров'я відкликало дозвіл на використання гідроксихлорохіну в період лікування коронавірусу.

Уряд Франції заявив, що немає достатньо доказів про користь гідроксихлорохіну під час перебігу коронавірусу, повідомляє CNN.

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Рішення було прийняте після того, як у ВООЗ заявили про припинення досліджень гідроксихлорохіну як потенційного препарату проти коронавірусу. В уряді Франції додали, що рішення може бути переглянутим в майбутньому, коли з'являться нові дані клінічних досліджень.

Поки що дані, зібрані Вищою радою з питань охорони здоров'я Франції, свідчать про зв'язок між використанням гідроксихлорохіну та "серцевою токсичністю". Особливу побічну дію помітили під час використання препарату у поєднанні з антибіотиком азитроміцином.

Нагадаємо, що нещодавно у медичному журналі The Lancet з'явилося дослідження, яке демонструвало серйозну побічну дію гідроксихлорохіну та хлорохіну під час перебігу коронавірусу. Науковці стверджують, що використання цих препаратів в період хвороби підвищує ризик смертності приблизно удвічі.