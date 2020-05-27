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Уряд продовжив заборону на експорт протиепідемічних товарів, але виключив деякі позиції

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Уряд продовжив заборону на експорт протиепідемічних товарів
Уряд продовжив заборону на експорт протиепідемічних товарів / Ілюстративне фото

Під час введення карантину в Україні у зв'язку з пандемією COVID-19, уряд заборонив експортувати товари протиепідемічного призначення до 1 червня. Нині заборону продовжили до 1 липня 2020 року.

Під час засідання Кабмін продовжив заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 липня, але виключив зі списку деякі позиції, повідомляє 24 канал

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Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України Ігор Петрашко запропонував змінити термін дії режиму ліцензування експорту товарів протиепідеміологічного призначення ще на один місяць. Уряд підтримав його пропозицію, внаслідок чого ця заборона продовжена до 1 липня.

Втім, з переліку заборонених на експорт товарів вилучили деякі позиції, зокрема костюми та халати деяких категорій. 

Доповнити норми, які дозволять здійснювати експорт водонепроникних лабораторних костюмів і халатів ізоляційних медичних одноразових в разі, якщо відносяться до 1 і 5 типу захисту одягу від інфекційних агентів, що підтверджується маркуванням,
– сказав Петрашко. 

Постанову прийняли з доопрацюванням впродовж одного дня. 

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Експорт Здоров'я Кабінет Міністрів України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Лікування
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