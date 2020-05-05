Уряд без конкурсу поставить "свою" людину головою НСЗУ, щоб зупинити медреформу, – Устінова
Завтра, 6 квітня, на засіданні Кабміну, в обхід конкурсу призначать "свою" людину на керівника Національної служби здоров'я, яка змінить фінансування закладів охорони здоров'я.
Про це Олександра Устінова написала на своїй сторінці Facebook.
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За її словами, вже готова постанова, яка поверне до старих методів фінансування, і знову будуть платити за пусті ліжка в величезних лікарнях, де головні лікарі їздять не просто на джипах, а яхтах.
Вона вважає, що стара система перемогла високопосадовці хочуть і далі "пиляти" бюджети.
Президент сказав, що до нього надходять скарги про скорочення персоналу – мабуть, замість 52 кухарок – доведеться 20 лишити. Також він пожалівся, що грошей на реформу не вистачає. Якщо МОЗ купуватиме костюми по 215 гривень, як волонтери, а не 488, то грошей стане відразу на десятки мільйонів більше,
– сказала нардепка.
Устінова вважає, що після прийняття цієї постанови станеться колапс системи охорони здоров'я, адже 60% закладів вже працюють на нове фінансування.
5 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вони прийняли рішення про зміну фінансування, як по суті блокує медичну реформу, яка пропонувала, щоб гроші йшли за послуги, а не всім однаково. Це б дозволило створити здорову конкуренцію та ефективніше використання бюджетних коштів.