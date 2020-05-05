Уряд без конкурсу поставить "свою" людину головою НСЗУ, щоб зупинити медреформу, – Устінова

Завтра, 6 квітня, на засіданні Кабміну, в обхід конкурсу призначать "свою" людину на керівника Національної служби здоров'я, яка змінить фінансування закладів охорони здоров'я.

Про це Олександра Устінова написала на своїй сторінці Facebook.

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За її словами, вже готова постанова, яка поверне до старих методів фінансування, і знову будуть платити за пусті ліжка в величезних лікарнях, де головні лікарі їздять не просто на джипах, а яхтах.

Олександра Устінова “Якось я розписувала бюджет лікарні Феофанії, де в головного лікаря 5! заступників та 52 кухарі. В нього не лише яхта, а навіть снігоход в гаражі для розваг. Чесний лікар – все життя в державних лікарнях працює”.

Вона вважає, що стара система перемогла високопосадовці хочуть і далі "пиляти" бюджети.

Президент сказав, що до нього надходять скарги про скорочення персоналу – мабуть, замість 52 кухарок – доведеться 20 лишити. Також він пожалівся, що грошей на реформу не вистачає. Якщо МОЗ купуватиме костюми по 215 гривень, як волонтери, а не 488, то грошей стане відразу на десятки мільйонів більше,

– сказала нардепка.

Устінова вважає, що після прийняття цієї постанови станеться колапс системи охорони здоров'я, адже 60% закладів вже працюють на нове фінансування.

Олександра Устінова “Ймовірніше за все – кілька місяців поки в одних забиратимуть та іншим віддаватимуть виплат медикам взагалі не бачити. Це черговий колапс”.

5 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вони прийняли рішення про зміну фінансування, як по суті блокує медичну реформу, яка пропонувала, щоб гроші йшли за послуги, а не всім однаково. Це б дозволило створити здорову конкуренцію та ефективніше використання бюджетних коштів.