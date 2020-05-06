Уряд Британії вважає, що COVID-19 природній, але не відкидає версію з лабораторією

Уряд Великої Британії вважає, що коронавірус виник природнім шляхом, перейшовши від тварини до людини. Влада не відкидає версію США про штучність вірусу, але вважає її малоймовірною.

Влада Великої Британії вважає, що коронавірус виник природнім шляхом, але точне місце, де вперше виникла передача вірусу, може так і залишитися невідомим, повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на телеканал Sky News.

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Разом з тим, уряд не спростував теорію США про витік вірусу з уханської лабораторії, але вважає, що це малоймовірно.

Британську теорію підтримав й прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон. Втім, він вважає, що джерелом вірусу може бути "морський ринок" в Ухані.

Напередодні глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що походження вірусу залишається загадкою. Натомість держсекретар США Майк Помпео підлив масла у вогонь, заявивши, що у Вашингтоні мають достатню кількість свідчень, які вказують на походження COVID-19 з Уханської лабораторії.

Водночас національна розвідка США каже, що вірус "не має штучного походження і не був генетично модифікований".

Президент США Дональд Трамп зазначив, що поки що не може прокоментувати цю інформацію остаточно, адже існує багато варіантів про походження вірусу.

Натомість Китай спростовує будь-які припущення про те, що Уханьський інститут вірусології є причиною виникнення коронавірусу.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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