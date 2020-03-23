Уряд дозволив продавати ліки дистанційно

Кабінет Міністрів дозволив на період карантину здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, також дозволяється доставка лікарських засобів кур'єрами.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. “Також дозволяється організовувати та здійснювати доставку безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування.”

Такі заходи впроваджують для боротьби з коронавірусом. Станом на 23 березня в Україні зафіксували 78 випадків.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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