Уряд Франції заявив, що країна минула пік епідемії коронавірусу

В уряді Франції вважають, що країна вже минула пік епідемії коронавірусу, але ситуація залишається складною.

Генеральний директор з питань здоров'я Міністерства солідарності та здоров'я країни Жером Саломон заявив, що країні все одно необхідно підтримувати високу пильність, повідомляє Укрінформ.

До теми Коронавірус у Франції: карантин продовжили до 11 травня

Зважаючи на позитивну динаміку зменшення важких та летальних випадків, в уряді Франції вважають, що пік епідемії коронавірусу в країні минув.

Видається, що дуже високого порогу епідемії вже досягнуто, але епідемія залишається дуже активною,

– заявив Саломон.

Нагадаємо, що минулого тижня у Франції зафіксували рекордно-високу кількість смертельних випадків від COVID-19 – померли 605 людей за добу. Після цього смертність почала поступово спадати.

Зазначимо, що у Франції ввели жорсткі карантинні заходи. На кожен вихід з дому необхідно заповнити спеціальну паперову форму або активізувати QR-код з персональними даними.

Порушника карантину очікує штраф у розмірі 135 євро, який (при фіксації більш ніж 4 порушень) може вирости до 4 тисяч євро або позбавлення волі на термін до шести місяців.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.