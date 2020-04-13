Уряд Франції заявив, що країна минула пік епідемії коронавірусу
В уряді Франції вважають, що країна вже минула пік епідемії коронавірусу, але ситуація залишається складною.
Генеральний директор з питань здоров'я Міністерства солідарності та здоров'я країни Жером Саломон заявив, що країні все одно необхідно підтримувати високу пильність, повідомляє Укрінформ.
До теми Коронавірус у Франції: карантин продовжили до 11 травня
Зважаючи на позитивну динаміку зменшення важких та летальних випадків, в уряді Франції вважають, що пік епідемії коронавірусу в країні минув.
Видається, що дуже високого порогу епідемії вже досягнуто, але епідемія залишається дуже активною,
– заявив Саломон.
Нагадаємо, що минулого тижня у Франції зафіксували рекордно-високу кількість смертельних випадків від COVID-19 – померли 605 людей за добу. Після цього смертність почала поступово спадати.
Зазначимо, що у Франції ввели жорсткі карантинні заходи. На кожен вихід з дому необхідно заповнити спеціальну паперову форму або активізувати QR-код з персональними даними.
Порушника карантину очікує штраф у розмірі 135 євро, який (при фіксації більш ніж 4 порушень) може вирости до 4 тисяч євро або позбавлення волі на термін до шести місяців.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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