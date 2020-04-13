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Уряд Франції заявив, що країна минула пік епідемії коронавірусу

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Франція минула пік коронавірусу / Ілюстративне фото

В уряді Франції вважають, що країна вже минула пік епідемії коронавірусу, але ситуація залишається складною.

Генеральний директор з питань здоров'я Міністерства солідарності та здоров'я країни Жером Саломон заявив, що країні все одно необхідно підтримувати високу пильність, повідомляє Укрінформ.

До теми Коронавірус у Франції: карантин продовжили до 11 травня

Зважаючи на позитивну динаміку зменшення важких та летальних випадків, в уряді Франції вважають, що пік епідемії коронавірусу в країні минув.

Видається, що дуже високого порогу епідемії вже досягнуто, але епідемія залишається дуже активною,
– заявив Саломон.

Нагадаємо, що минулого тижня у Франції зафіксували рекордно-високу кількість смертельних випадків від COVID-19 – померли 605 людей за добу. Після цього смертність почала поступово спадати.

Зазначимо, що у Франції ввели жорсткі карантинні заходи. На кожен вихід з дому необхідно заповнити спеціальну паперову форму або активізувати QR-код з персональними даними.

Порушника карантину очікує штраф у розмірі 135 євро, який (при фіксації більш ніж 4 порушень) може вирости до 4 тисяч євро або позбавлення волі на термін до шести місяців.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини Франції
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