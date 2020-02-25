24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Уряд Італії назвав причину спалаху короновірусу в країні

-
Джузеппе назвав причину поширення коронавірусу в Італії / Фото з Twitter

Уряд Італії переконаний, що поширенню коронавірусу в країні сприяло "не зовсім належне" управління лікарнею на півночі Італії. Саме у цьому медзакладі зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус.

Таку заяву зробив прем'єр-мінітр Італії Джузеппе Конте 24 лютого, повідомляє CNN. За його словами, наразі дуже важко передбачити прогрес вірусу в Італії. Проте уряд точно знає, що коронавірус почав ширитися країною з Півночі.

Важливо: Паніку роздули ЗМІ: українка з Італії розповіла, що там насправді відбувається

Управління лікарні було не зовсім належним згідно з протоколами, які рекомендуються в цих випадках (коронавірусу, – 24 канал). І це, безумовно, сприяло поширенню,
– сказав Конте.

Проте італійський прем'єр не назвав лікарню, працівники якої нібито не належно виконували свої обов'язки.

Водночас Конте додав, що влада Італії продовжує "з максимальною обережністю та суворістю забезпечувати максимальну концентрацію вдень і вночі".

Яка ситуація в Італії з коронавірусом?В Італії кожного дня збільшується кількість хворих на коронавірус. Станом на 25 лютого відомо про майже 230 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Ще 7 людей, на жаль, померли.

Найбільше коронавірус поширився у північних та центральних регіонах Італії: Ломбардія, Венето, П'ємонт, Емілія-Романья, Лаціо. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу італійська влада запровадила у цих районах обмеження на пересування.

Також італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, там скасували всі громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. В'їзд до муніципалітетів також закритий.

коронавірус , факти про коронавірус
Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Наталя Боднар
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
20 лютого 13:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
20 лютого 08:20 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
Олександр Бевза
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук