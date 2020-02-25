Уряд Італії назвав причину спалаху короновірусу в країні

Уряд Італії переконаний, що поширенню коронавірусу в країні сприяло "не зовсім належне" управління лікарнею на півночі Італії. Саме у цьому медзакладі зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус.

Таку заяву зробив прем'єр-мінітр Італії Джузеппе Конте 24 лютого, повідомляє CNN. За його словами, наразі дуже важко передбачити прогрес вірусу в Італії. Проте уряд точно знає, що коронавірус почав ширитися країною з Півночі.

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Управління лікарні було не зовсім належним згідно з протоколами, які рекомендуються в цих випадках (коронавірусу, – 24 канал). І це, безумовно, сприяло поширенню,

– сказав Конте.

Проте італійський прем'єр не назвав лікарню, працівники якої нібито не належно виконували свої обов'язки.

Водночас Конте додав, що влада Італії продовжує "з максимальною обережністю та суворістю забезпечувати максимальну концентрацію вдень і вночі".

Яка ситуація в Італії з коронавірусом?В Італії кожного дня збільшується кількість хворих на коронавірус. Станом на 25 лютого відомо про майже 230 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Ще 7 людей, на жаль, померли.



Найбільше коронавірус поширився у північних та центральних регіонах Італії: Ломбардія, Венето, П'ємонт, Емілія-Романья, Лаціо. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу італійська влада запровадила у цих районах обмеження на пересування.



Також італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, там скасували всі громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. В'їзд до муніципалітетів також закритий.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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