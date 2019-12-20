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Верховна Рада проголосувала за реорганізацію закладів охорони здоров'я

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Реорганізація медичних закладів / Unsplash

На засіданні парламенту схвалили закон, завдяки якому медичні установи зможуть самостійно виконувати реорганізацію. Орім того, стали чіткішими повноваження, обов'язки та відповідальність органів місцевого самоврядування, що керують закладами охорони здоров'я.

Нові зміни до закону надають можливість комунальним медзакладам утворюватися та функціонувати як спільне комунальне підприємство. Окрім того, водії швидкої допомоги отримали такі ж умови оплати праці та заходи соціального захисту, як і медичні працівники екстреної медичної допомоги. 

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До 31 грудня діє пільговий період для перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у казенні та комунальні некомерційні підприємства. Він передбачає:

  • Звільнення від виконання кредиторських зобов'язань при реорганізації;
  • Звільнення від необхідності отримання згоди на зміну боржника;
  • Звільнення від необхідності проведення обов'язкової оцінки майна;
  • Спрощену процедуру передачі нерухомого майна;
  • Можливість використання власних надходжень для формування статутного капіталу утворених підприємств;


Водії швидкої отримали такі ж умови праці, як їх колеги з екстреної медичної допомоги / UkrMedia

Програма медичних гарантій для усіх видів медичної допомоги переноситься на 1 квітня 2020 року, що дасть можливість закладам охорони здоров'я завершити розпочату процедуру реорганізації.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Верховна Рада Лікарня Міністерство охорони здоров’я
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