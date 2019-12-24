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Уряд пропонує заборонити паління електронних сигарет та вейпів у громадських місцях

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Електронні сигарети в Україні / leafly

Кабінет Міністрів вважає, що усі електронні сигарети та новітні тютюнові вироби повинні прирівнюватись до звичайних цигарок на законодавчому рівні.

Уряд вирішив ініціювати зміни до законодавства, аби впорядкувати обіг електронних цигарок в Україні, розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

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Що Кабмін хоче зробити

  • Поширити на електронні сигарети та новітні тютюнові вироби обмеження щодо реклами.
  • Заборонити паління таких цигарок у громадських місцях.
  • Прирівняти електронні сигарети та новітні тютюнові вироби (для електричного нагрівання) до інших тютюнових засобів.
 
Олексій Гончарук
“Здоров'я українців має бути захищеним від шкідливого впливу тютюну. Окрім того, це європейська практика у сфері регулювання обігу тютюнових виробів”.

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Згідно з останніми дослідженнями, електронні цигарки не такі безпечні, яким їх вважали раніше. Вже відомо, що куріння електронних сигарет може викликати депресію, а також на 30% підвищує ризики розвитку астми, бронхіту, емфіземи.

Запалення та погіршення цілісності епітеліальних клітин, що відбувається внаслідок куріння електронних цигарок, призводить до респіраторних захворювань. Окрім того, вплив парів від вейпінгу пошкоджує ДНК в клітинах легенів, що значно збільшує ризики раку.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Тютюн Вейп і електронні цигарки Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
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