Уряд США опублікував нові дослідження впливу сонця на COVID-19: неочікувані результати

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що людям потрібно сонце для перемоги над коронавірусом. І ось тепер уряд США опублікував дані дослідження про вплив ультрафіолету на COVID-19.

Департамент національної безпеки США представив деталі, які стосуються очікуваного дослідження впливу сонця на COVID-19, пише AFP.

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У них повідомляється про те, як ультрафіолет знищує коронавірус. Стверджується, що в ході експерименту сонячне випромінювання відтворили в лабораторії, і за своєю інтенсивністю воно не відрізнялося від справжнього.

Результати цього дослідження ще минулого тижня потрапили в Білий дім, після чого Трамп і зробив свої заяви про силу сонця, які здивували багатьох фахівців.

Як сонце знищувало коронавірус в експерименті

Глава департаменту Вільям Браян (William Bryan) повідомив журналістам, що кількість вірусних частинок на не рівній поверхні зменшилася наполовину після двох хвилин впливу сонячного світла і при температурі в +22 С з вологістю в 80%.

Кількість вірусних частинок, що літають в повітрі, за півтори хвилини також скоротилося наполовину при кімнатній температурі та вологості у 20%.

Критика дослідження

Результати дуже здивували експертів. Велика частина ультрафіолетових променів сонця належати до підтипу UVA, саме вони викликають засмагу у людини. Раніше наука не довела, що цей підтип небезпечний для вірусів.

З іншого боку, ультрафіолетовий спектр UVC сильно впливає на різний генетичний матеріал і вірусні клітини, тому УФ-лампи часто використовують для стерилізації. Але саме цієї частини спектру в сонячних променях і немає.

Вчені, які проводили експеримент підкреслюють, що застосовувався саме сонячний підтип УФ-випромінювання, який зустрічається в природних умовах.

Критики дослідження також підкреслили, що в FDA (Управління харчовими продуктами та лікарськими засобами США) є рецензована стаття, яка вказує, що вірус SARS-CoV не реагує на сонячне світло.

Зазначимо, що результати цього дослідження і справді суперечливі. Тому що в багатьох спекотних країнах також сталися великі спалахи захворювання на коронавірус.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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