24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Уряд уповноважив Віктора Ляшка призначити головних санітарних лікарів в регіонах

- Читать новость на русском
В Україні призначать головних санітарних лікарів у регіонах / ukrinform.ua

Кабінет Міністрів уповноважив заступника міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка призначати головних санітарних лікарів по всій Україні. Вони відповідатимуть за запобігання виникненню та поширенню інфекційних захворювань, а за потреби – їхню ліквідацію.

Призначити головних санітарних лікарів в регіонах прийняли рішення на позачерговому засіданні уряду 14 березня. Про це інформує пресслужба Кабміну.

Зверніть увагу Пандемія коронавірусу: поради для тих, хто повернуся з-за кордону

В уряді сподіваються, що це посилить швидкість та ефективність боротьби з коронавірусом в Україні.

За що відповідатимуть головні санітарні лікарі: 

  • за запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб людини;
  • локалізацію та ліквідацію їхніх спалахів та епідемій на місцях.

Основне про коронавірус в Україні


Як відрізнити коронавірус від грипу та застуди / Інфографіка 24 каналу


Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Закриття кордонів через коронавірус: уряд схвалив офіційне рішення
сьогодні
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Здоров'я Лікування Віктор Ляшко Медицина Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 17:17 Пандемія коронавірусу: поради для тих, хто повернуся з-за кордону
Анастасія Кушпіт
сьогодні 15:07 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
сьогодні 06:25 Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція
Анастасія Лукашевська
13 березня 17:10 Як зберігати здоровий сон: поради спеціаліста
Юлія Девда
13 березня 12:15 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
Новини
Більше новин
Залиште відгук