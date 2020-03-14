Уряд уповноважив Віктора Ляшка призначити головних санітарних лікарів в регіонах
Кабінет Міністрів уповноважив заступника міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка призначати головних санітарних лікарів по всій Україні. Вони відповідатимуть за запобігання виникненню та поширенню інфекційних захворювань, а за потреби – їхню ліквідацію.
Призначити головних санітарних лікарів в регіонах прийняли рішення на позачерговому засіданні уряду 14 березня. Про це інформує пресслужба Кабміну.
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В уряді сподіваються, що це посилить швидкість та ефективність боротьби з коронавірусом в Україні.
За що відповідатимуть головні санітарні лікарі:
- за запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб людини;
- локалізацію та ліквідацію їхніх спалахів та епідемій на місцях.
Основне про коронавірус в Україні
- Наразі відомо про три випадки зараження коронавірусом. На жаль, вже є і перша жертва – 13 березня померла 71-річна жінка з Радомишля, що на Житомирщині.
- По всій Україні з 12 березня для запобігання поширення коронавірусу ввели карантин.
- З 16 березня на 2 тижні закриють кордони для іноземців, а з 17 березня – обмежать авіасполучення.
- Україна закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення захворювання. До кінця тижня повинні привезти ще 5 тисяч.
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