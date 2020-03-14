Уряд уповноважив Віктора Ляшка призначити головних санітарних лікарів в регіонах

Кабінет Міністрів уповноважив заступника міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка призначати головних санітарних лікарів по всій Україні. Вони відповідатимуть за запобігання виникненню та поширенню інфекційних захворювань, а за потреби – їхню ліквідацію.

Призначити головних санітарних лікарів в регіонах прийняли рішення на позачерговому засіданні уряду 14 березня. Про це інформує пресслужба Кабміну.

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В уряді сподіваються, що це посилить швидкість та ефективність боротьби з коронавірусом в Україні.

За що відповідатимуть головні санітарні лікарі:

за запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб людини;

локалізацію та ліквідацію їхніх спалахів та епідемій на місцях.

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