Уряд виділить 100 мільйонів гривень на закупівлю апаратів ШВЛ

Уряд проголосував за проєкт постанови Кабміну про виділення коштів для апаратів штучної вентиляції легенів.

Під час засідання уряду 29 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов запропонував виділити 100 мільйонів гривень на закупівлю апаратів ШВЛ з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Кабмін підтримав це рішення.

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За словами Степанова, цих коштів повинно вистачити приблизно на 200 апартів штучної вентиляції легенів. Апарати планують закупити у вітчизняних виробників. Міністр зазначив, що апарати, які планують закупити, вже пройшли експертизу і вони відповідають усім критеріям якості.

На фоні скандалу з держпідприємством "Медзакупівлі" Степанов заявив, що закупівля апаратів ШВЛ відбуватиметься через державні підприємства, які підпорядковані органам управління МОЗ. Він додав, що все відбуватиметься в рамках законодавства та з дотриманням усіх процедур.

Нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі опублікував порядок використання коштів для закупівлі апаратів ШВЛ. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним за реалізацію бюджетної програми стає МОЗ.



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