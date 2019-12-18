Уряд вніс зміни в процедуру надання деяких медичних послуг: що нового

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Зміни в медицині / unsplash.com

Кабінет Міністрів України схвалив низку рішень для поліпшення медичних послуг. Зокрема, продовжив проєкт із трансплантації на 2020 рік, переглянув процедуру для лікування за кордоном та посилення протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу й туберкульозу.

Про це йдеться на Урядовому порталі

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Трансплантація 

Що зробили? Уряд продовжив пілотний проєкт на 2020 рік щодо трансплантації.

Що це дасть? Це дозволить розширити кількість учасників проєкту, та укласти договори з усіма, хто робить трансплантацію і має ліцензію. Також це дасть можливість передбачити використання коштів на оплату трансплантату із-за кордону.

Лікування за кордоном

Що зробили? Уряд затвердив механізм комунікації на сайті МОЗ.

Уряд ухвалив зміни в медицині
Уряд ухвалив зміни в медицині \ kmu.gov.ua

Що це дасть? Люди зможуть відстежувати етапи розгляду заявок на лікування за кордоном у реальному часі та дозволить краще розуміти терміни їхнього ухвалення.

Що українці лікують за кордоном – читайте тут

Протидія ВІЛ\СНІДу та туберкульозу

Що зробили? Також Уряд прийняв рішення змінити систему охорони здоров'я щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в Україні. Тепер Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу очолить Міністр охорони здоров’я, а заступником стане Міністр соціальної політики.

Що це дасть? Таким чином уряд хоче покращити координацію зусиль щодо боротьби з цими захворюваннями.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Лікування Кабінет Міністрів України ВІЛ Трансплантація
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