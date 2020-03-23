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Уряд заборонив експорт етилового спирту

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В Україні заборонили експорт етилового спирту / Ілюстративне фото

Кабмін під час позачергово засідання 23 березня ухвалив рішення про заборону експорту етилового спирту з території України. Відповідна ухвала діятиме щонайменше до 1 червня 2020 року.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Уряд ухвалив рішення до 1 червня заборонити експорт етилового спирту з території України,
– йдеться у його повідомленні.

Шмигаль також додав, що пости контролю на виїздах з підприємств, які виробляють етиловий спирт, мають забезпечити контроль куди та кому відвантажується спирт.

Зауважимо, що раніше державне підприємство Укрспирт самостійно ініціювало зупинку відвантаження спирту та його експорт. Таке рішення прийняли у зв’язку з підвищеним попитом на медичний спирт в Україні через поширення вірусу Covid-2019.

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Яка ситуація з коронавірусом в Україні? В Україні станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли.

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини політики Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Здоров'я Лікування Денис Шмигаль Укрспирт
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