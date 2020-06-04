Усі нові хворі на коронавірус в Тернополі – працівники швидкої допомоги
Усі 6 мешканців Тернополя, у яких від учора виявили коронавірус, – працівники Тернопільського обласного Центру екстреної медичної допомоги медицини катастроф.
Коронавірус виявили у 6 працівників станції швидкої допомоги №1, повідомляє Терен.
До теми Під час пандемії COVID-19 на Рівненщині звільнилися понад 300 медиків
Це відділення фактично є основним Центром офісу Центру екстреної медичної допомоги, адже там працює диспетчерський пункт, який координує роботу швидких по всій області.
Відомо, що підстанцію закрили на карантин, адже ще 3 квітня там виявили 18 хворих співробітників. Серед інфікованих переважали диспетчери.
Загалом Тернопіль та Тернопільський район обслуговували 13 бригад екстреної медичної допомоги, але після закриття однієї з підстанцій на чергуванні залишилося 9.
Станом на 4 квітня, на Тернопільщині зареєстрували 1 220 випадків зараження коронавірусом. 958 пацієнтів вже одужали, але 26 не змогли подолати хворобу. Найбільше хворих зареєстрували у Шумському районі та у самому Тернополі.