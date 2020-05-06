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Усі 35 нових випадків зараження коронавірусом в Дніпрі сталися через одну пенсіонерку

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Коронавірус в Дніпрі
Коронавірус в Дніпрі / УНН

У Дніпрі за минулу добу захворіли на коронавірус 35 людей, усіх їх, ймовірно, заразила 63-річна жінка, яка зараз перебуває у важкому стані в лікарні.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпровського міськради.

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3 травня жінку госпіталізувала ​​мобільна бригада медиків до інфекційної лікарні №21.

Епідеміологи встановили, що всі 35 людей, у яких COVID-19 було виявлено за минулу добу в Дніпрі, контактували з вказаною пацієнткою.

До того ж, за даними департаменту, хвора також є контактною стосовно свого 37-річного сина, який звернувся до лікаря з ГРВІ та отримав позитивний ПЛР-тест 1 травня. Коло його контактних осіб наразі також встановлюють.

Всього, станом на 6 травня, в Дніпровській інфекційної лікарні №21 перебувають 79 пацієнтів, 69 з яких – з підтвердженим діагнозом COVID-19. Троє хворих – у важкому стані. З них до апарату штучної вентиляції легенів під'єднано – 1 хворого.

Яка ситуація з поширенням коронавірусу в Дніпрі

Від початку епідемії, в Дніпрі виявили 187 випадків зараження COVID-19, з яких 39 пацієнтів одужали, одна людина померла.

У Дніпропетровській області зафіксовано 90 випадків, з них 35– у Дніпрі та 41 – у Кривому Розі. Всього по області з початку пандемії підтверджено 568 випадків з яких 4 летальних.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Дніпра Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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