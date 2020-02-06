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Усіх жителів багатомільйонного міста Ухань перевіряють на коронавірус

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/ Getty Images

У епіцентрі спалаху коронавірусу, а саме в Уханю, з 6 лютого медпрацівники розпочали систематичну перевірку місцевих жителів на наявність коронавірусу.

Перевірка на наявність симптомів китайського коронавірусу планується проводитись у всіх житлових будинках міста, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Global Times.

До теми: Через смертельну пневмонію у Китаї закрили вже 16 міст

В Уханю живе близько 12 мільйонів осіб, втім багато хто з мешканців покинув місто до оголошення спалаху інфекції.

Нагадаємо, що вже понад двох тижнів Ухань – закрите місто. В'їзд та виїзд з нього заборонений в рамках заходів влади щодо боротьби з поширенням вірусу. Виїхати вдається лише громадянам тих країн, яких евакуюють. 

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Правда та вигадки про коронавірус / 24 канал

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 6 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 565 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 28 000 осіб по всьому світу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус з Китаю: останні новини
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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Китай Лікування
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