Ускладнення коронавірусу викликає чоловіче безпліддя

Можливо, що коронавірус Covid-2019 може нанести шкоду репродуктивному здоров'ю чоловіків і зробити їх безплідними.

Про це повідомила газета South China Moring Post, посилаючись на статтю експертів з Центру репродуктивної медицини лікарні "Тунцзі" в Ухані.

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Вони відзначили, що інфекція може призвести до "порушення імунного гомеостазу в сім'яниках", що може викликати орхіт 2 запалення яєчок, що, своєю чергою, може привести до зниження кількості сперматозоїдів у чоловіків і, можливо, безпліддя.

Чоловіки, які перехворіли на захворювання, яке викликає коронавірус, повинні звернутися за консультацією до медиків, щоб з'ясувати, чи не має захворювання згубного впливу на їхню фертильність.

Своєчасна медична допомога дозволить якомога раніше виявити проблему і буде сприяти якнайшвидшому лікуванню.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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