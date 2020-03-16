24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Ускладнення коронавірусу викликає чоловіче безпліддя

-
Коронавірус викликає безпліддя / unsplash.com

Можливо, що коронавірус Covid-2019 може нанести шкоду репродуктивному здоров'ю чоловіків і зробити їх безплідними.

Про це повідомила газета South China Moring Post, посилаючись на статтю експертів з Центру репродуктивної медицини лікарні "Тунцзі" в Ухані.

Також на тему: На коронавірус можуть захворіти до 60% населення: дослідження

Вони відзначили, що інфекція може призвести до "порушення імунного гомеостазу в сім'яниках", що може викликати орхіт 2 запалення яєчок, що, своєю чергою, може привести до зниження кількості сперматозоїдів у чоловіків і, можливо, безпліддя.

Чоловіки, які перехворіли на захворювання, яке викликає коронавірус, повинні звернутися за консультацією до медиків, щоб з'ясувати, чи не має захворювання згубного впливу на їхню фертильність.

Своєчасна медична допомога дозволить якомога раніше виявити проблему і буде сприяти якнайшвидшому лікуванню.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Останні новини про коронавірус в Україні: підтвердили два нові випадки
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Чоловіче здоров’я Профілактика захворювань Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
15 березня 07:00 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
14 березня 17:17 Пандемія коронавірусу: поради для тих, хто повернуся з-за кордону
Анастасія Кушпіт
14 березня 06:25 Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція
Анастасія Лукашевська
13 березня 17:10 Як зберігати здоровий сон: поради спеціаліста
Юлія Девда
13 березня 12:15 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
Новини
Більше новин
Залиште відгук