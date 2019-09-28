Ускладнення варикозу: як не допустити та чим це небезпечно

Тема із варикозним розширенням вен ширша, ніж ми звикли вважати. Слід зважати на можливий розвиток венозної недостатності, синдрому перетискання тазових вен, серцево-судинних хвороб і геморою.

Значну роль у розвитку варикозу відіграє спадковість. Вени всюди однакові, просто на поверхні ніг їх добре видно і хочеться полікувати, говорить екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун.

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Можливі ускладнення варикозу

Венозна недостатність — це ускладнення варикозного розширення поверхневих вен. Це нездатність крові рухатися як слід до серця по всіх венах. В результаті, тиск у венах підвищується, а кров може застоюватися в ногах.

В людей із такою хворобою загрублі, темні суглоби, кволі ноги, частий біль, суха та блискуча шкіра на ногах. Кінцевою стадією є утворення виразок на шкірі, що не витримала тиску. З віком ризик розвитку венозної недостатності зростає.

У людей, що мають варикозну хворобу вен, в 5 разів частіше розвивається тромбоз глибоких вен. Варикозні вени часто бувають одночасно із хворобою периферійних артерій та інших судинних хвороб. 3-5% випадків варикозних вен призводять до появи виразок на ногах.

Поверхневий тромбофлебіт може бути ускладненням при варикозі — вени запалюються і набрякають. В такому разі потрібні протизапальні препарати.

Інколи поверхневий тромбофлебіт супроводжують зміни шкіри: потемніння, ліподерматосклероз (відомий також як варикозний дерматит) — ноги суттєво різняться по товщині від литки до коліна, уражена ділянка червона, атрофована. Цей стан не можна ігнорувати, інакше пошкодження шкіри прогресуватиме до стану виразки.

Це не “вікові зміни”, як часто кажуть, на хворі ноги літніх людей. Це запущені ускладнення варикозу.

Тромбоз поверхневих чи глибоких вен призводить до їх самозакупорки тромбом, але, на відміну від склеротерапії, по обидва боки тромбу кров лишається і застоюється. Найгіршим наслідком тромбозу є емболія легеневих вен, яка стається, якщо тромб відривається і переноситься кровотоком в легені.

Часто варикозні вени плутають із телеангіектазією — павутинковою сіткою капілярів та венул темно-червоного кольору. Це суто косметична проблема, хоча вона може і супроводжувати справжній варикоз. Її можна полікувати лазерною аблацією, і запобігати утворенню нових “павутинок” уникненням сонця.

Чи дієві спеціальні креми та таблетки для зміцнення вен?

Речовини, що "захищають вени", називають флеботоніки. Великий огляд клінічної ефективності флеботоніків вказує на їхню помірну ефективність у зменшенні набряку ніг та суглобів.



Креми та гелі для зміцнення вен є переважно засобами альтернативної медицини

Популярні креми, гелі та добавки, що місять екстракти кінського каштана, відносяться до засобів альтернативної медицини. Користь від них може бути зумовлена масажем, який допомагає крові рухатися (наносьте засоби та масажуйте ноги знизу догори) та зволоженням шкіри.

Для підтримки здоров’я всіх судин, треба споживати достатньо вітаміну С. Він є в перці, ківі, та ягодах. Ягоди, такі, як смородина, ожина і чорниця, корисні також високим вмістом антоціанів, рутину і поліфенолів. Вони захищають венозні стінки від запалення та пошкодження вільними радикалами. Також варто пити чорний і зелений чай і заварювати мишачий терен (він же рускус колючий). Вони містять поліфеноли, ефективні для підтримки вен. Але такі рекомендації не "лікують", просто якщо їх не дотримуватися, буде гірше.

Як запобігти варикозу

Якщо ніхто із ваших родичів не мав варикозу, то ви можете не перейматися.

Інші поради досить традиційні: підтримуйте здорову вагу, їжте достатньо клітковини, щодня споживайте яскраві овочі, фрукти й зелень.

Якщо у вас високий тиск, то зверніться по медичну допомогу. Можливо, його зменшить зміна способу життя, корекція раціону та ваги, а можливо, потрібно буде медикаментозно підтримувати здоровий тиск.

Не бійтеся спорту. Варикоз спіткає не всіх спортсменів, а генетично схильних спортсменів. І уникнення тренувань не врятує від появи вен попід шкірою.

Не стійте і не сидіть тривалий час. Ходіть, присідайте, лежіть, якщо є така можливість — шукайте нагоди тримати ступні вище за коліна. Навіть спати можна, підклавши подушку під ноги. Робіть при нагоді стійку на лопатках.