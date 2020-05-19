Успішний вихід з карантину: в Ізраїлі вже відкрили школи, ТРЦ та пляжі
В Ізраїлі вже активно послаблюють карантинні обмеження, які ввели через пандемію COVID-19. Школярам вже дозволили ходити у навчальні заклади, а також у населених пунктах запрацював громадський транспорт. Які послаблення ще введуть незабаром – читайте далі.
Журналіст Сергій Ауслендер, який проживає в Ізраїлі, розповів в ефірі ранкового шоу на 24 каналі, як саме країна виходить з карантину.
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Він пояснив, що в Ізраїлі значно поменшало нових випадків захворювання. Саме тому влада вирішила послабити карантинні обмеження.
В нас практично не фіксують нові захворювання. За добу буває 10 – 12 нових хворих. У деяких лікарнях спеціальні "коронавірусні" відділення вже стали пустими,
– зазначив журналіст.
В країні відкрили спортивні клуби, магазини, торгові центри та, навіть, пляжі. Щоправда, як ствердив Ауслендер, люди повинні дотримуватись головних правил. "Економіка, фактично, повернулась у свій попередній стан. Єдине, є певні обмеження – дистанція, миття рук. Є люди, які спостерігають за дотриманням обмежень", – розповів журналіст.
Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу
На кожному кроці стоять банки з антисептиками. Вже вся держава ними пропахла,
– додав Ауслендер.
Він розповів, що всюди розвісили оголошення, які інформують громадян про потребу в дотриманні дистанції. В магазини пропускають лише певну кількість покупців, міряють температуру. Офіси теж запрацювали. Однак роботодавцям, які можуть дозволити своїм працівникам працювати віддалено, рекомендують наразі так і робити.
Як навчаються діти під час послаблення карантину
Навчальні заклади в країні також відкрили. Журналіст зауважив, що спочатку планували все робити поступово, але, враховуючи позитивну динаміку у виявленні нових хворих, вирішили повністю запустити навчальну систему. Однак для того, аби діти змогли зберігати дистанцію, розклад для деяких класів розділили у різний час.
Навчання в таких умовах також призвело до невдоволення у батьків.
МОЗ вимагає, щоб діти вчились з відкритими вікнами, а в нас спека неймовірна – понад 40 градусів. Ще й діти повинні сидіти в масках, це викликало певні питання у батьків,
– розповів журналіст.
Таку проблему вирішили частково. Діти сидять при відкритих вікнах, однак кондиціонер працює весь час на повну потужність, що завдає неабияких збитків закладам.
Важливим є також те, що кожного дня у школу потрібно оформляти дозвіл від батьків для кожної дитини. Такий документ гарантує, що в дитини немає COVID-19 і вона себе добре почуває.
До теми. Нещодавно в Ізраїлі повідомили про прорив у розробці вакцини проти COVID-19. У повідомленні йдеться, що вченим вдалося розробити "антитіло, яке атакує вірус моноклональним шляхом і може нейтралізувати його в організмі хворих
Обмеження у роботі громадського транспорту
Громадський транспорт працює, але теж з певними обмеженнями:
- не більше 20 осіб в салоні;
- люди сідають лише у шаховому порядку;
- водій відгороджений пластиковою перегородкою.
Чи дотримуються громадяни обмежень
Журналіст зазначив, що громадяни Ізраїлю дотримуються карантинних обмежень. "Це пов'язано з тим, що протягом 2 місяців влада пояснювала, чим це все небезпечно, куди ми йдемо, для чого ми це робимо", – сказав Ауслендер.
Був постійний діалог влади і народу для того, щоб зробити висновки,
– запевнив журналіст.
Він додав, що більша частина ізраїльтян – не найдисциплінованіший народ у світі. Однак вимог карантину дотримувались і продовжують це робити.
"Люди в масках навіть тоді, коли їдуть на велосипеді, що, на мою думку, зайве", – сказав Ауслендер.
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► Чи може Ізраїль повернутись до суворого карантину
Ауслендер зауважив, що країна послабила карантинні обмеження лише за умови, що і далі буде позитивна динаміка. Однак у разі, якщо зафіксують наявність хоча б одного з наступних пунктів – громадян чекає повернення суворого карантину:
- якщо буде 250 важких хворих одночасно в лікарнях;
- якщо за добу будуть фіксувати приблизно 100 хворих;
- якщо кількість хворих подвоюватиметься кожні 10 днів.
"Поява хоча б одного з цих пунктів поверне нас до жорсткого карантину. Про це влада говорить постійно", – підсумував журналіст