Успішний вихід з карантину: в Ізраїлі вже відкрили школи, ТРЦ та пляжі

В Ізраїлі вже активно послаблюють карантинні обмеження, які ввели через пандемію COVID-19. Школярам вже дозволили ходити у навчальні заклади, а також у населених пунктах запрацював громадський транспорт. Які послаблення ще введуть незабаром – читайте далі.

Журналіст Сергій Ауслендер, який проживає в Ізраїлі, розповів в ефірі ранкового шоу на 24 каналі, як саме країна виходить з карантину.

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Він пояснив, що в Ізраїлі значно поменшало нових випадків захворювання. Саме тому влада вирішила послабити карантинні обмеження.

В нас практично не фіксують нові захворювання. За добу буває 10 – 12 нових хворих. У деяких лікарнях спеціальні "коронавірусні" відділення вже стали пустими,

– зазначив журналіст.

В країні відкрили спортивні клуби, магазини, торгові центри та, навіть, пляжі. Щоправда, як ствердив Ауслендер, люди повинні дотримуватись головних правил. "Економіка, фактично, повернулась у свій попередній стан. Єдине, є певні обмеження – дистанція, миття рук. Є люди, які спостерігають за дотриманням обмежень", – розповів журналіст.



Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу

На кожному кроці стоять банки з антисептиками. Вже вся держава ними пропахла,

– додав Ауслендер.

Він розповів, що всюди розвісили оголошення, які інформують громадян про потребу в дотриманні дистанції. В магазини пропускають лише певну кількість покупців, міряють температуру. Офіси теж запрацювали. Однак роботодавцям, які можуть дозволити своїм працівникам працювати віддалено, рекомендують наразі так і робити.

Як навчаються діти під час послаблення карантину

Навчальні заклади в країні також відкрили. Журналіст зауважив, що спочатку планували все робити поступово, але, враховуючи позитивну динаміку у виявленні нових хворих, вирішили повністю запустити навчальну систему. Однак для того, аби діти змогли зберігати дистанцію, розклад для деяких класів розділили у різний час.

Навчання в таких умовах також призвело до невдоволення у батьків.

МОЗ вимагає, щоб діти вчились з відкритими вікнами, а в нас спека неймовірна – понад 40 градусів. Ще й діти повинні сидіти в масках, це викликало певні питання у батьків,

– розповів журналіст.

Таку проблему вирішили частково. Діти сидять при відкритих вікнах, однак кондиціонер працює весь час на повну потужність, що завдає неабияких збитків закладам.

Важливим є також те, що кожного дня у школу потрібно оформляти дозвіл від батьків для кожної дитини. Такий документ гарантує, що в дитини немає COVID-19 і вона себе добре почуває.

До теми. Нещодавно в Ізраїлі повідомили про прорив у розробці вакцини проти COVID-19. У повідомленні йдеться, що вченим вдалося розробити "антитіло, яке атакує вірус моноклональним шляхом і може нейтралізувати його в організмі хворих

Обмеження у роботі громадського транспорту

Громадський транспорт працює, але теж з певними обмеженнями:

не більше 20 осіб в салоні;

люди сідають лише у шаховому порядку;

водій відгороджений пластиковою перегородкою.

Чи дотримуються громадяни обмежень

Журналіст зазначив, що громадяни Ізраїлю дотримуються карантинних обмежень. "Це пов'язано з тим, що протягом 2 місяців влада пояснювала, чим це все небезпечно, куди ми йдемо, для чого ми це робимо", – сказав Ауслендер.

Був постійний діалог влади і народу для того, щоб зробити висновки,

– запевнив журналіст.

Він додав, що більша частина ізраїльтян – не найдисциплінованіший народ у світі. Однак вимог карантину дотримувались і продовжують це робити.

"Люди в масках навіть тоді, коли їдуть на велосипеді, що, на мою думку, зайве", – сказав Ауслендер.

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► Чи може Ізраїль повернутись до суворого карантину

Ауслендер зауважив, що країна послабила карантинні обмеження лише за умови, що і далі буде позитивна динаміка. Однак у разі, якщо зафіксують наявність хоча б одного з наступних пунктів – громадян чекає повернення суворого карантину:

якщо буде 250 важких хворих одночасно в лікарнях;

якщо за добу будуть фіксувати приблизно 100 хворих;

якщо кількість хворих подвоюватиметься кожні 10 днів.

"Поява хоча б одного з цих пунктів поверне нас до жорсткого карантину. Про це влада говорить постійно", – підсумував журналіст