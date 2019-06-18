Успішно випробували терапію проти особливо небезпечного виду раку

Американські дослідники визначили новий потенційно ефективний засіб в боротьбі проти раку підшлункової залози

Однією з причин, по якій рак підшлункової залози є настільки смертельним, є його стійкість до традиційної хіміотерапії.

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Пухлина підшлункової залози може перебувати дуже близько до декількох важливих кровоносних судинах, без яких людина не можете жити.

Вчені Університету Західної Вірджинії проаналізували 24 дослідження, пише MedicalXpress.

Вони розглянули 313 випадків пограничного резектабельного раку підшлункової залози, коли видалення пухлини дуже ризиковано через можливе сильної кровотечі.

Для лікування таких пацієнтів застосовували комбінацію препаратів FOLFIRINOX, щоб новоутворення зменшилося і його можна було б безпечно вирізати.

Виявилося, що найчастіше комбінація препаратів продовжувала життя пацієнтів, роблячи можливим хірургічне втручання.

В середньому, пацієнти, які вживали FOLFIRINOX, виживали 22,2 місяця в порівнянні з групою, де хворі доживали до 12 місяців.

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