УЗД-видалення знищує пухлину простати за годину
Новий метод ультразвукового впливу зменшує розміри пухлини більш ніж на 90% і не викликає важких побічних ефектів.
SciTechDaily повідомляє, що значною перевагою такого методу лікування, є те, що процедура займає всього годину і не викликає побічних дій.
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УЗД-абляція
Метод трансуретральної ультразвукової абляції – TULSA успішно пройшов випробування та отримав схвалення на лікування пацієнтів з пухлиною простати.
Вчені оголосили результати клінічного дослідження за участю 115 чоловіків, яким провели лікування за такою методикою рік тому: у 80% пацієнтів було поборено клінічно значимий рак, а біопсія не виявила будь-яких ознак раку у 65% чоловіків.
Ультразвукову абляцію виконують під контролем МРТ без розрізів. В уретру вводиться пристрій у вигляді стрижня, він впливає на тканину передміхурової залози, нагріваючи та руйнуючи пухлину,
– повідомляють автори методу.
Переваги методу
Здорові тканини навколо пухлини не ушкоджуються, а за процесом в режимі онлайн стежать лікарі, контролюючи ступінь впливу.
Обстеження пацієнтів через рік показало, що пухлина простати зменшилася з 30 кубічних сантиметрів до 3.8.
Процедура видалення раку простати триває менше години
Лікування не викликало також ускладнень чи серйозних побічних ефектів. Вчені відзначили низький рівень імпотенції й нетримання, ускладнень на кишківник – теж вдалося уникнути.
Інші сучасні методи лікування раку простати досить часто викликають подібні побічні реакції організму.
Перевагою методу є також час проведення процедури – достатньо години.
Метод TULSA отримав дозвіл для клінічного використання в Європі, а тепер схвалений в США.
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