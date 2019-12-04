УЗД-видалення знищує пухлину простати за годину

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Рак простати: лікування / diagnozlab.com

Новий метод ультразвукового впливу зменшує розміри пухлини більш ніж на 90% і не викликає важких побічних ефектів.

SciTechDaily повідомляє, що значною перевагою такого методу лікування, є те, що процедура займає всього годину і не викликає побічних дій.

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УЗД-абляція

Метод трансуретральної ультразвукової абляції – TULSA успішно пройшов випробування та отримав схвалення на лікування пацієнтів з пухлиною простати.

Вчені оголосили результати клінічного дослідження за участю 115 чоловіків, яким провели лікування за такою методикою рік тому: у 80% пацієнтів було поборено клінічно значимий рак, а біопсія не виявила будь-яких ознак раку у 65% чоловіків.

Ультразвукову абляцію виконують під контролем МРТ без розрізів. В уретру вводиться пристрій у вигляді стрижня, він впливає на тканину передміхурової залози, нагріваючи та руйнуючи пухлину,
– повідомляють автори методу.

Переваги методу

Здорові тканини навколо пухлини не ушкоджуються, а за процесом в режимі онлайн стежать лікарі, контролюючи ступінь впливу.

Обстеження пацієнтів через рік показало, що пухлина простати зменшилася з 30 кубічних сантиметрів до 3.8.


Процедура видалення раку простати триває менше години

Лікування не викликало також ускладнень чи серйозних побічних ефектів. Вчені відзначили низький рівень імпотенції й нетримання, ускладнень на кишківник – теж вдалося уникнути.

Інші сучасні методи лікування раку простати досить часто викликають подібні побічні реакції організму.

Перевагою методу є також час проведення процедури – достатньо години.

Метод TULSA отримав дозвіл для клінічного використання в Європі, а тепер схвалений в США.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Медицина Чоловіче здоров’я Онкозахворювання
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