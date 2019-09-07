Ультразвукова діагностика – це простий та ефективний метод оцінки стану здоров'я людини. Від її ефективності та правильної постановки діагнозу залежить багато факторів. Тому потрібно знати, як правильно підготуватися до УЗД організму.

Лікар Катерина Смирнова назвала основні рекомендації щодо підготовки до УЗД.

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1. Як підготуватися до УЗД черевної порожнини

Лікар під час дослідження буде дивитися печінку, жовчний міхур, підшлункову залозу і селезінку, жовчні протоки.

Дослідження проводиться суворо натщесерце (через 12 годин після прийому їжі)

Для кращої візуалізації органів необхідно виключити всі продукти, які спричиняють підвищене газоутворення, бажано за 3 дні до дослідження. ⠀

До них відносяться: ⠀

чорний хліб,

цільне молоко,

газовані воду і напої,

сирі овочі,

сирі фрукти,

бобові

соки,

кондитерські вироби,

алкоголь. ⠀

Також при відсутності протипоказання рекомендується почати прийом ентеросорбентів. Наприклад, ентеросгель, полісорб, поліфепан – в стандартній дозі.

Для усунення метеоризму можна за день до дослідження випити ліки від здуття.



Як підготуватися до УЗД черевної порожнини

2. Як підготуватися до УЗД малого таза

Розрізняють інтравагінальне УЗД (через піхву) і трансабдомінальне (через живіт).

Якщо ж вам призначили інтравагінальне УЗД, то варто спорожнити сечовий міхур і по можливості пряму кишку перед дослідженням.

При трансабдомінальному необхідно наповнити сечовий міхур, тобто за 1 годину до дослідження випити поступово 1 літр рідини (чистої негазованої води).

3. Як підготуватися до УЗД нирок і сечового міхура

Для даного дослідження необхідно, щоб сечовий міхур був повний.

За 1–2 години перед УЗД слід випити 1 – 1,5 літра чистої негазованої води, щоб відчувалися позиви до сечовипускання. Або ж не відвідувати туалет за 3-4 години до дослідження.

За 2 дні до дослідження варто відмовитися від продуктів, що призводять до газоутворення. При відсутності протипоказань можна пити сорбенти та ліки від здуття.

4. Як підготуватися до УЗД молочних залоз ⠀

Такий підвид дослідження проводиться в першу фазу менструального циклу, оптимально на 5–11 день після початку менструації. Особливої підготовки не потрібно. Лікар проконсультує у який день місяця краще проводити дослідження.



Як підготуватися до УЗД молочних залоз

5. Як підготуватися до УЗД щитовидної залози

Спеціальної підготовки до цього виду УЗД не потрібно.

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