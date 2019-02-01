В Африці зафіксували другий наймасштабніший спалах найнебезпечнішої хвороби

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Спалах Еболи у Конго
Спалах Еболи у Конго / pixabay.com

У Демократичній Республіці Конго зафіксували другий найбільш масштабний в історії спалах гарячки Ебола.

За останні півроку в Конго 740 людей заразилися вірусом Ебола, 460 з них померли, 30% заражених – діти, повідомили в ООН.

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Організація та уряд країни зараз вживають всіх можливих засобів, щоб запобігти подальшому розповсюдженню вірусу. Їм вдалося взяти під контроль 3 міста. 

 
Ебола – що це?
Один з найжахливіших вірусів на планеті. Ебола є віддаленим родичем деяких легеневих вірусів, кору і сказу. Але в результаті еволюції він сконцентрував в собі найгірше з усіх відомих вірусів. Перший випадок спалаху захворювання вірусом Ебола трапився в Заїрі, в 1976 році.

Проте, в одному, де були спалахи, через постійні переміщення населення і відсутності профілактичних заходів – вірус продовжує поширюватися.

Цей спалах Еболи – 10-й та наймасштабніший у Конго. Загалом він є другим наймасштабнішим в історії – після спалаху Еболи в 2014-2016 роках у Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне.

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Теги: Здоров'я Лікування Вірус Ебола Конго
Джерело: Здоров'я 24
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